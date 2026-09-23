Municipio de Cundinamarca lleva más de 24 horas sin gas: a sus habitantes les tocó cocinar con leña

Más de 24 horas llevan sin gas los habitantes del municipio de El Rosal, situación que ha afectado a los hogares de los residentes, quienes han tenido que salir a las calles para cocinar sus alimentos con leña y fuego.

De acuerdo con lo confirmado por el alcalde de El Rosal, Jorge Mikan Salgado, la empresa prestadora del servicio de gas, Vanti, ha realizado labores de reparación de emergencia luego de que se presentara una perforación en la red principal, ubicada en la glorieta de Siberia.

Ante esta situación, el alcalde había señalado que durante la mañana del martes 23 de septiembre el servicio sería restablecido, permitiendo que los usuarios pudieran volver a cocinar con normalidad. Sin embargo, al llegar la tarde y posteriormente la noche, el servicio continuaba sin ser restablecido para los residentes del municipio.

Según se ha conocido, el daño habría sido causado por trabajadores de la Concesión de la Sabana en la vía Cota-Siberia. Una perforación habría afectado las redes principales de gas natural, lo que obligó a Vanti S.A. a suspender el servicio en El Rosal. Ningún otro municipio se habría visto afectado por la contingencia.



¿Qué dice Vanti sobre la suspensión del servicio de gas?

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De acuerdo con lo revelado por Vanti en un comunicado, cuando la empresa tuvo conocimiento de la situación puso en marcha la atención del daño. La compañía señaló que este tipo de afectaciones requieren excavaciones profundas para realizar las reparaciones.

Ante ello, el vocero de la entidad entregó detalles sobre la situación y la demora en el restablecimiento del servicio: “Tuvieron que excavar casi a cinco metros de profundidad para reparar. Esta noche queda solucionado y mañana en la mañana se va rehabilitando gradualmente”.

De acuerdo con esta información, durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre se espera que el servicio de gas comenzara a restablecerse para los habitantes de El Rosal.

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Pese a ello, la empresa distribuidora solicitó a los ciudadanos estar atentos a las recomendaciones para evitar mayores afectaciones:



Cerrar las perillas de todos los gasodomésticos de la vivienda. Cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos, generalmente de color amarillo, ubicadas en las tuberías. En lo posible, cerrar la válvula de corte general, normalmente de color amarillo, ubicada en el centro de medición.

Vanti afirmó que lamenta los inconvenientes ocasionados por la falla y recomendó estar atentos a sus canales oficiales para conocer cuándo termine la reparación y se restablezca el servicio.