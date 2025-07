Alcalde de Oiba, Elkin reyes, vuelve al cargo; Consejo de Estado revocó su suspensión

El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional que había sido decretada contra Elkin Alfonso Reyes Plata, alcalde del municipio de Oiba, Santander, en medio de un proceso de nulidad electoral. La decisión es de este 24 de julio de 2025, tras resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del mandatario, con lo cual Reyes podrá continuar ejerciendo sus funciones mientras se define el fondo del proceso.

La suspensión había sido ordenada el 11 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que Reyes incurrió en una causal de inhabilidad, al ejercer autoridad política, administrativa y civil dentro del año anterior a su elección en los comicios atípicos del 18 de mayo de este año. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que dicha causal no puede resolverse en esta etapa procesal, sino que requiere una valoración completa en la sentencia definitiva.

Entre los argumentos centrales de la revocatoria, el alto tribunal destacó que no hay unanimidad jurisprudencial sobre los efectos de las sentencias de nulidad electoral.

“El debate entre efectos ex tunc y ex nunc no está resuelto de forma uniforme en la jurisprudencia, por lo tanto, es un asunto que debe ser resuelto en la sentencia, no mediante una medida cautelar”, precisó el Consejo de Estado en su auto.

También se concluyó que los precedentes citados por las partes, como el del exgobernador de Caldas, Guido Echeverri, o el del excontralor general Carlos Hernán Rodríguez, no son plenamente aplicables, dado que se basan en contextos distintos, como elecciones ordinarias y designaciones indirectas.

En su decisión, el alto tribunal señaló que debe prevalecer el derecho fundamental a elegir y ser elegido, consagrado en el artículo 40 de la Constitución.

Asimismo, concluyó que la medida cautelar del tribunal de primera instancia no cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al no probarse con suficiencia la vulneración directa de normas superiores.

Así las cosas, Elkin Reyes podrá continuar ejerciendo como alcalde de Oiba mientras se profiere la sentencia definitiva en el proceso de nulidad electoral.

Cabe recordar que Elkin Alfonso Reyes ya había resultado ganador en los comicios de octubre de 2023, pero el Consejo de Estado anuló su elección por trasteo de votos. A raíz de esta decisión, se convocaron nuevas elecciones, en las que Reyes volvió a presentarse en la contienda electoral. No obstante, su nuevo triunfo también fue demandado y cuyo proceso es el que está en curso.