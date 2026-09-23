Ambientalistas piden investigar muerte de leopardo que fue dejado en jardín de Bucaramanga

Ambientalistas y defensores de los animales están pidiendo a las autoridades investigar la muerte de un leopardo registrada en Bucaramanga, luego de que se conocieran versiones según las cuales el animal habría permanecido en un apartamento del barrio Cabecera y posteriormente habría sido dejado junto a un árbol, en un jardín de la zona.

El caso generó preocupación entre organizaciones y ciudadanos que reclaman esclarecer las circunstancias en las que murió el animal y establecer si se presentó algún tipo de maltrato.

Ante la situación, el Edificio La Cabecera P.H., a través de su apoderado judicial, Acevedos Abogados y Asociados S.A.S., emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que la protección animal y el cumplimiento de la normatividad hacen parte de sus prioridades.

La copropiedad señaló que ha colaborado con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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Como aparece MUERTO semejante ejemplar en un jardín del barrio Cabecera del Llano (Calle 42 con Cra 38) ?



Lo tenían en cautiverio? Bajó solo de los cerros orientales? 🤯😔 Como murió?



Solicitamos desde la Asociación Defensora de los Animales y la Naturaleza ADAN se realice la… pic.twitter.com/QBgjGlvxDx — Marcela Gaviria (@mapigaviria) September 13, 2026

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En el comunicado, firmado por el representante legal Carlos Fernando Acevedo Supelano, la administración precisó que, según los elementos conocidos hasta el momento, lo ocurrido correspondería presuntamente a una actuación individual y aislada, y no a una decisión, política o actuación de la copropiedad.

El edificio también pidió evitar generalizaciones o señalamientos contra los residentes y los órganos de administración, mientras las autoridades determinan las circunstancias y eventuales responsabilidades.

Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la CDMB, explicó que durante la revisión general encontraron múltiples contusiones y algunas fracturas, por lo que la principal hipótesis apunta a un trauma, posiblemente provocado por un atropellamiento.

Hallan muerto leopardo en el barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga. La @CARCDMB realizó la necropsia y encontró múltiples contusiones y fracturas. La principal hipótesis es que el animal murió tras ser atropellado #MañanasBlu pic.twitter.com/uySky3Iug6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 15, 2026

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“Se logra identificar diferentes contusiones, lo cual conlleva que lo más probable de la muerte del paciente haya sido una contusión, posiblemente por algún atropellamiento”, explicó el veterinario.

Sin embargo, las autoridades ambientales investigan cómo llegó este ocelote hasta una zona urbana de Bucaramanga, teniendo en cuenta que no es una especie habitual del sector.

La CDMB anunció que adelantará la investigación para establecer el posible origen del animal y conocer las circunstancias que rodearon su llegada a este punto de la ciudad.

Finalmente, informó que fueron adoptadas medidas internas para reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con la tenencia y protección de animales, así como la sana convivencia dentro de la copropiedad.