Advierten a padres de familia: colegios dictarán novedosa clase que muchos pedían

Los niños de colegios públicos de Bogotá ahora tendrán acceso a una nueva formación solicitada por el Distrito para educar sobre movilidad y seguridad vial. Se trata del Moviparque de Movilidad, una ciudad a escala que llegará a varias instituciones educativas y parques de la capital, con el objetivo de que los menores aprendan, mediante juegos y actividades prácticas, cómo movilizarse de manera segura.

La iniciativa está dirigida a niños entre 2 y 10 años y busca que conozcan las normas básicas de seguridad vial, identifiquen riesgos y aprendan a relacionarse con los diferentes actores que utilizan las calles.

La propuesta surge en medio de las cifras de siniestralidad vial de Bogotá. De acuerdo con los datos citados de la administración distrital, entre el primero de enero y el 5 de abril de 2026 fallecieron 162 personas en las vías, un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025.

Estudiantes de colegio en Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

¿Qué aprenderán los niños en el Moviparque de Movilidad?

En este espacio se busca recrear situaciones habituales en las calles de la capital para que los estudiantes puedan aprender sobre seguridad vial, movilidad sostenible y cultura ciudadana.

La idea es que los menores reconozcan las normas que deben seguir cuando se movilizan por la ciudad y comprendan los riesgos asociados a determinadas decisiones en las vías. Las actividades estarán planteadas mediante experiencias prácticas y juegos.

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El programa busca trabajar desde edades tempranas aspectos relacionados con el comportamiento de los diferentes actores viales y el respeto por quienes comparten los espacios de movilidad.

¿En qué colegios y parques estará el Moviparque?

Una de las características de esta estrategia es que el Moviparque no permanecerá instalado en un único punto de Bogotá. La estructura podrá trasladarse a diferentes colegios y parques de las localidades.

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Esto permitirá llevar las actividades a estudiantes de distintas zonas de la ciudad y acercar la formación vial a sus entornos cotidianos.

La estrategia se suma a otras acciones que la Secretaría de Movilidad adelanta para abordar los problemas relacionados con el comportamiento en las vías. Entre ellas está 'Pillado mal parqueado', programa que utiliza stickers educativos para advertir sobre el estacionamiento indebido y que puede derivar en comparendos cuando los agentes de tránsito verifican una infracción.

El objetivo de estas iniciativas es trabajar desde distintos frentes la relación de los ciudadanos con el espacio público y las normas de movilidad, con acciones dirigidas tanto a los niños como a los conductores.