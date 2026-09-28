Así se preparó estudiante que logró puntaje perfecto en las Pruebas Saber Pro; nada al pinochazo

Matías Luengas Vergel, estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta, obtuvo 500 de 500 puntos en las pruebas de Estado después de meses de preparación con clases, simulacros, preguntas y estudio por cuenta propia.

El joven, de 16 años, contó que comenzó a prepararse desde el año pasado con su colegio, pero que la etapa más exigente llegó durante los meses previos al examen. Además de las actividades académicas, recibió preparación externa con Grupo 500 y estudió con algunos compañeros.

“Hubo bastante preparación, muchísimas preguntas, muchísimo trabajo para lograr sacar el resultado”, explicó Matías.

Él es Matías Luengas, el joven cucuteño que sacó 500 de 500 en las pruebas Saber 11 del Icfes. Foto: suministrada.

¿Cómo se preparó Matías para obtener 500 de 500?

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La rutina incluyó dos horas diarias de clase con Grupo 500, además del trabajo del colegio y el estudio independiente. Los sábados podía dedicar toda la jornada a la preparación y algunos domingos tenía simulacros.

El estudiante aseguró que una de las claves fue resolver muchas preguntas y aprovechar los materiales disponibles en internet. También explicó que, aunque suele estudiar solo, en algunos momentos trabajó con compañeros.

La preparación implicó ajustar algunas actividades personales, pero no abandonarlas por completo. Por ejemplo, dejó de asistir al gimnasio cuando comenzó su preparación externa y empezó a hacer ejercicio en casa. También mantuvo espacios para compartir con sus amigos.

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“No es tanto de volverse un ratón de biblioteca, sino de saber manejar el tiempo y saber cómo acoplarlo al nuevo horario que tiene uno”, afirmó.

¿Qué pregunta puso en duda el puntaje perfecto?

Durante la prueba hubo una pregunta de inglés que le generó dudas. Estaba relacionada con un texto sobre la creación de la primera motocicleta y Harley-Davidson.

Matías explicó que la información necesaria para responder no aparecía directamente en el texto, por lo que tuvo que analizar las opciones y utilizar la comprensión lectora para llegar a una conclusión. “Era comprensión lectora. Al final la pude sacar”, recordó.

El examen estuvo dividido en dos sesiones de dos horas. El estudiante también aseguró que no respondió preguntas al azar.

¿Qué estudiará Matías después de lograr 500 de 500?

El resultado le abrió además una oportunidad para continuar sus estudios universitarios. Matías contó que recibió la noticia de una beca que cubriría los cinco años de su carrera, financiada por Tecnoglass.

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El joven planea presentarse a Ingeniería Matemática en la Universidad EAFIT, carrera que eligió porque combina las matemáticas con tecnología, innovación, educación e investigación.

También tiene interés en áreas como inteligencia artificial, sistemas, investigación matemática y docencia. Antes de obtener el puntaje perfecto en las pruebas de Estado, Matías ya había ganado las Olimpiadas Matemáticas de la UIS en la categoría de secundaria.

A quienes se preparan para estas pruebas, les dejó un mensaje basado en su experiencia: “Hay que ir por lo que uno quiere, pero siempre con los pies en la tierra. Apuntar a lo más alto, sabiendo las capacidades que uno tiene y, sobre todo, esforzándose muchísimo, porque nada se consigue sin estudiar, sin esforzarse, sin trabajar”.