Llegan a Colombia 48 estudiantes extranjeros para estudiar con becas

Colombia recibió a 48 estudiantes extranjeros que adelantarán sus estudios en distintas regiones del país como parte de programas de becas y movilidad académica. Los beneficiarios participaron este viernes en un encuentro de bienvenida organizado por la Cancillería y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.

Del grupo, 30 estudiantes hacen parte del programa Beca Colombia, 12 de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico y seis del programa de Multilingüismo.

La jornada reunió a representantes de entidades nacionales, organismos de cooperación, instituciones de educación superior y delegaciones diplomáticas. Además, los estudiantes participaron en actividades relacionadas con la cultura colombiana, entre ellas una presentación de la Marca País Colombia, a cargo de ProColombia, y una actividad sobre colombianismos liderada por el Instituto Caro y Cuervo.

Elisa Mercedes Fuentes Mejía, viceministra (e) de Relaciones Exteriores, destacó el papel de las becas y los intercambios académicos dentro de la cooperación internacional.



“Pocas expresiones de esta cooperación tienen un efecto tan directo en las personas como una beca, una estancia académica o una oportunidad de formación. Dentro de esa agenda, la educación ocupa un lugar de especial relevancia”, señaló.

Por su parte, Richard Caicedo, presidente del ICETEX, aseguró que estos programas buscan generar oportunidades de formación tanto para colombianos en el exterior como para estudiantes extranjeros que llegan al país.

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“Desde el ICETEX queremos seguir construyendo este tipo de redes y fortalecer una institución cada vez más cercana a las personas, a las regiones y también al mundo. Una institución capaz de generar oportunidades para que los colombianos puedan formarse en otros países, pero también de hacer de Colombia un destino para el conocimiento, la cooperación y el intercambio académico”, afirmó Richard Caicedo, presidente del ICETEX.

Entre los beneficiarios está Abigail Arzaluz Alva, estudiante mexicana que actualmente cursa una maestría en la Universidad Externado de Colombia a través del programa Beca Colombia. La estudiante destacó la oportunidad de conocer el país mientras adelanta su formación académica.

“Es un verdadero honor haber sido seleccionada como beneficiaria y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad, porque sé que debo aprovechar esta oportunidad al máximo, aprender todo lo que pueda y llevar conmigo todo aquello que Colombia tiene para enseñarme”, señaló.