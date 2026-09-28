Pruebas PISA, el reto de Colombia no es solo cuánto invierte en educación

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la calidad de la educación en Colombia. El país registró un descenso en matemáticas y lectura, lo que plantea preguntas no solo sobre cuánto se invierte en el sistema educativo, sino también sobre qué ocurre dentro de las aulas.

Según la OCDE, Colombia obtuvo 381 puntos en matemáticas, dos menos que en 2022, y el 71 % de los estudiantes quedó por debajo del nivel básico de competencia. En lectura, el país perdió 10 puntos y llegó a 399, mientras el 54 % de los jóvenes no alcanzó el umbral mínimo.

Para Alejandro De Zubiría, director general de la Fundación Social Alberto Merani, aumentar el presupuesto no garantiza por sí mismo mejores resultados. “Un sistema puede incrementar su gasto sin modificar sus resultados si no altera lo que ocurre en el aula”, señala.

El contexto socioeconómico también pesa. La OCDE estima que este factor explica el 17 % de la variación en el desempeño de los estudiantes colombianos en ciencias, frente al 12 % promedio de los países de la organización. Sin embargo, las diferencias dentro de una misma institución también son relevantes: en promedio, el 69 % de la variación corresponde a diferencias entre estudiantes del mismo colegio.



Salón de clase - referencia // Foto: AFP

El desafío de transformar el aula

De Zubiría plantea que el foco debe estar en las prácticas pedagógicas y en desarrollar habilidades como la comprensión y la inferencia. La Fundación promueve el Modelo Lector Óptimo, basado en cuatro operaciones: concordar, relievar, inferir y construir (CRIC).

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La propuesta incluye además las llamadas megaulas, espacios interdisciplinarios donde docentes de distintas áreas trabajan de manera simultánea.

“La pregunta pertinente no es cuánto cuesta el continente, sino qué configuración permite que ese entorno sea, en efecto, interdisciplinario y esté efectivamente mediado”, concluye De Zubiría.