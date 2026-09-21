Mateo Restrepo Villegas, nuevo presidente de Minera de Cobre Quebradona.

La empresa Minera de Cobre Quebradona, filial de AngloGold Ashanti, tiene nuevo presidente. Se trata de Mateo Restrepo Villegas, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector minero. El nombramiento se da mientras el proyecto de minería subterránea, ubicado en Jericó, Antioquia, avanza en su etapa de estudios previos al inicio de la construcción.

Restrepo ha trabajado en asuntos gubernamentales y relacionamiento con inversionistas. Antes de asumir este cargo, fue presidente de Zancudo Metals Corp., donde lideró el reinicio de operaciones de la mina El Zancudo, en Titiribí. También estuvo al frente de Continental Gold, empresa desde la que impulsó el desarrollo del proyecto Buriticá, la primera mina subterránea de gran escala en Colombia.

El nuevo presidente de Quebradona también ocupó cargos directivos en Prodeco Group, del grupo Glencore, y Grupo Salinas–Banco Azteca. Además, trabajó en la Presidencia de la República como consejero para la Recuperación Económica, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es magíster en Administración Pública de la Harvard Kennedy School.

El nombramiento ocurre mientras Quebradona avanza en su etapa de estudios previos al proceso de licenciamiento ambiental. El proyecto contempla una mina subterránea de cobre en Jericó y, según AngloGold Ashanti, es una de las iniciativas de cobre más avanzadas que tiene Colombia.