SGC explica porqué está temblando tanto en Chaparral, Tolima

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó qué está ocurriendo con la actividad sísmica registrada en Chaparral, Tolima, donde se han presentado más de 130 movimientos telúricos de magnitud superior a 2,0 desde el 20 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, esta actividad está relacionada con la presencia de fallas geológicas activas que atraviesan el departamento, aunque la secuencia de los últimos días se encuentra por encima del comportamiento observado durante las semanas recientes.

Según el reporte entregado por la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), la actividad comenzó el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 4:52 de la mañana. Con corte a las 3:30 de la tarde de este lunes, 21 de septiembre, se habían registrado más de 130 eventos con magnitudes superiores a 2,0, de los cuales cinco alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0.

Uno de los aspectos destacados por el SGC es que los movimientos registrados han tenido profundidades superficiales, menores a 30 kilómetros, una característica que puede contribuir a que los habitantes perciban los sismos en diferentes zonas. De hecho, la entidad informó que ha recibido más de 1.000 reportes de ciudadanos que sintieron los movimientos, principalmente desde Tolima, Huila, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.



Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó que la actividad se presenta en una región donde existen estructuras geológicas capaces de producir movimientos telúricos.

“Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, señaló el funcionario.

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El SGC también aclaró que la cantidad de sismos registrados durante estos dos días sobresale frente al comportamiento reciente.

“La sismicidad que hemos registrado en estos dos últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas”, afirmó Tovar. Por esta razón, la Red Sismológica Nacional mantiene un seguimiento permanente de lo que ocurre en Chaparral y su zona de influencia.

Ustedes nos han preguntado qué está pasando con la sismicidad registrada entre el 20 y 21 de septiembre de 2026 en Chaparral, Tolima. 🎥En este video, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explica qué… pic.twitter.com/70cvf9G1Kt — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 21, 2026

Finalmente, el SGC indicó que continuará monitoreando la evolución de esta secuencia y comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales. Tovar hizo un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente información proveniente del Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de atender las recomendaciones de las autoridades locales.

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“Seguiremos haciendo el monitoreo y avisaremos oportunamente ante cualquier evolución de esta sismicidad”, concluyó.