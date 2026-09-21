Colombia retira candidatura de Carolina Olarte-Bácares ante la CPI

El Gobierno colombiano retiró la candidatura de Carolina Olarte-Bácares con la cual buscaba convertirse en juez de Corte Penal Internacional.

La jurista le aclaró a Blu Radio que desconoce las razones por las cuales el Gobierno De La Espriella tomó la decisión. Además, explicó que se enteró porque un representante de otro estado le informó sobre esta decisión.

Olarte-Bácares estaba en La Haya haciendo “cabildeo” por la candidatura cuando recibió la llamada.

Es importante recordar que Colombia no ha tenido magistrados en la CPI. Y aunque esta postulación se dio durante el Gobierno Petro la jurista explicó que era una “candidatura de Estado”.



"Esta candidatura representa una oportunidad para Colombia de reiterar su compromiso con la Corte y reafirmar el respaldo a su independencia y a la independencia de sus funcionarios”, dijo en su momento la excanciller Rosa Villavicencio.