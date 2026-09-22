Plan de choque es un mecanismo extraordinario y temporal: Minsalud

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que el Plan de Choque en Salud puesto en marcha por el Gobierno Nacional es un mecanismo extraordinario y temporal, diseñado principalmente para enfrentar de manera inmediata el represamiento de medicamentos, tratamientos y procedimientos que están pendientes para miles de pacientes.

Según la ministra, la estrategia se desarrollará durante tres meses y busca “oxigenar y destrabar ese represamiento”, pero sin sustituir la responsabilidad que tienen las EPS de garantizar de manera permanente la atención de sus afiliados.

“Importante aclarar que es un mecanismo extraordinario, por una vez, que tiene un horizonte de tiempo de 3 meses, que no reemplaza la responsabilidad y la gestión de las EPS sobre esos afiliados, pero que le va a permitir oxigenar y destrabar esa represa”, señaló Vesga.

La ministra agregó que el mecanismo de compra de cartera permitirá que las EPS designen cuál es la red que va a atender a la población identificada dentro de la primera fase del plan de choque del gobierno.



“Ese es un recurso que se le entrega a la EPS mediante mecanismo de préstamo y que tiene un plazo de un año sin intereses para su pago”, dijo .

El anuncio se produce en medio de la situación que atraviesa el sistema de salud y de los retrasos que han afectado la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos en el país.

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Para esta primera fase, el Gobierno identificó 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.

La estrategia tendrá cobertura nacional y priorizará pacientes con condiciones que requieren atención oportuna, entre ellos personas con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, renales, EPOC, asma y salud mental, además de mujeres gestantes que necesitan tratamientos esenciales.

El plan contempla cuatro pasos: primero, identificar al paciente y la atención que tiene pendiente; segundo, establecer qué medicamento o procedimiento necesita y quién debe garantizarlo; tercero, destrabar los recursos necesarios para que esa atención pueda realizarse; y, finalmente, hacer seguimiento hasta comprobar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento se llevó a cabo.

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Para respaldar la estrategia, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año.

La medida tendrá seguimiento de una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. La Superintendencia, además, verificará el cumplimiento de las obligaciones de las EPS y podrá tomar medidas cuando encuentre incumplimientos.