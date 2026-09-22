Dos sismos de más de 4,0 se registraron en Chaparral esta tarde de martes

Dos nuevos sismos de magnitud superior a 4,0 sacudieron esta tarde el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, generando alarma entre los habitantes de la zona y activando los protocolos de monitoreo por parte de las autoridades de gestión del riesgo.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el primer sismo se registró en horas de la tarde, seguido de un segundo evento de características similares en el mismo sector. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado víctimas fatales ni daños estructurales de consideración en el casco urbano o en la zona rural del municipio.

Los organismos de socorro se encuentran realizando recorridos de inspección para evaluar posibles afectaciones en viviendas y edificaciones públicas. Las autoridades han hecho un llamado a la calma a la población, instando a seguir los canales de información oficiales y a evitar la propagación de rumores en redes sociales que puedan generar pánico innecesario.

Foto: JW. org en X.

El departamento del Tolima es una región con una actividad sísmica recurrente debido a su ubicación geográfica y a la influencia de diversas fallas geológicas presentes en la cordillera Central de los Andes. El Servicio Geológico Colombiano mantiene una red de monitoreo constante en todo el territorio nacional, lo que permite detectar con precisión tanto la magnitud como la profundidad y el epicentro de estos fenómenos en tiempo real.



Expertos en geología señalan que los sismos de esta magnitud son frecuentes en Colombia, un país caracterizado por su compleja configuración tectónica. Aunque este tipo de eventos suelen percibirse con intensidad en las zonas cercanas al epicentro, no siempre derivan en catástrofes, siempre que las estructuras cumplan con las normas de sismo-resistencia vigentes.

Por ahora, el Servicio Geológico Colombiano continúa con el análisis de los datos técnicos para determinar si estos dos eventos están vinculados a un mismo proceso de fracturamiento en la corteza terrestre o si se trata de eventos independientes. La oficina de Gestión del Riesgo del Tolima se mantiene en alerta preventiva, a la espera de nuevos reportes que permitan consolidar el balance.