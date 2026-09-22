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El Niño golpeará con fuerza la producción en 15 departamentos: MinAgricultura

El Gobierno evalúa medidas para proteger la cartera agropecuaria ante el fenómeno de El Niño, con el fin de evitar una crisis financiera para la banca y los productores.

Fenómeno de El Niño en Colombia: aumenta el riesgo de incendios forestales
Fenómeno de El Niño en Colombia: aumenta el riesgo de incendios forestales
Creado con IA Grok
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El Gobierno nacional evalúa declarar la emergencia por el fenómeno de El Niño, que según el Ministerio de Agricultura llegará con una intensidad mayor a la esperada a comienzos de octubre.

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"Esto no va a ser fenómeno del Niño, va a ser el superfenómeno del Niño, y por lo tanto habrá que tomar medidas antes para que no nos pase lo que nos ha pasado en el pasado, que siempre llegamos tarde", afirmó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

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El ministro advirtió que el fenómeno afectará con fuerza a 15 departamentos del país, generando escasez de agua y una caída en la producción de alimentos entre ganaderos y agricultores. Ante ese panorama, el Gobierno contempla incluso recurrir a importaciones para controlar la inflación, además de proteger la cartera agropecuaria para evitar una crisis financiera adicional para la banca y los productores del campo.

Al respecto, también se refirió en medio de un debate de control político al que fue citado en el Congreso de la República. Allí dijo que la se busca aliviar a siete sectores exportadores que generan USD11.000 millones al año en ventas externas, pero que arrastra una cartera crediticia de $55 billones. Con el decreto en firme, dijo Dangond, la Superfinanciera podría autorizar a la banca suspender el cobro de esas deudas durante varios meses.

Sequía por el fenómeno de El Niño.
Sequía por el fenómeno de El Niño. Foto Ministerio de Vivienda.

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La propuesta será presentada por los ministerios de Minas, Ambiente, Vivienda y Agricultura en el próximo Consejo de Ministros, para que el presidente de la República y el resto del gabinete evalúen si se decreta la emergencia. Según el funcionario, la medida busca dotar al Gobierno de herramientas para actuar con mayor rapidez de lo habitual.

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