En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Cholo'
Incendio en Villa de Leyva
Chaparral
Plan de choque en salud

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / EEUU, Colombia y otros 13 países buscan activar el mecanismo TIAR contra grupos criminales

EEUU, Colombia y otros 13 países buscan activar el mecanismo TIAR contra grupos criminales

El anuncio se dio durante la reunión del Escudo de las Américas en Nueva York.

Porte de armas de fuego - munición
Porte de armas de fuego
Foto: Unsplash
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Este martes se adelantó una nueva reunión en Nueva York de los países miembros del Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Allí, los 15 gobiernos, entre ellos el de Colombia, acordaron fortalecer la cooperación en tres áreas: economía, seguridad y coordinación multilateral para avanzar en proyectos de inversión, infraestructura y cadenas de suministro, priorizando a su vez la seguridad.

Últimas noticias

Ministra de Salud, Ana María Vesga.
Nación

Plan de choque es un mecanismo extraordinario y temporal: Minsalud

Nuevo sismo en Chaparral, Tolima.jpg
Nación

Dos sismos de más de 4,0 se registraron en Chaparral esta tarde de martes

En esa línea, publicaron la lista de los 24 grupos criminales y organizaciones armadas que serán blanco de estas operaciones conjuntas. Allí están el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que delinquen en Colombia, además de organizaciones de otros países como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el CJNG, Los Choneros y la Mara Salvatrucha.

Entre las medidas que los gobiernos plantean aplicar están el congelamiento de activos, restricciones de inmigración y visado y acciones penales contra quienes proporcionen apoyo material o logístico a estas organizaciones

Además, los gobiernos anunciaron que buscarán, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, OEA, convocar el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, conocido como Tratado de Río, y que establece procedimientos para que los países miembros consulten y adopten medidas colectivas frente a situaciones que amenacen la paz y la seguridad del continente.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este mecanismo contempla incluso el empleo de fuerzas armadas pero depende sí o sí de los acuerdos alcanzados en dicha reunión.

Relacionados

Colombia

Estados Unidos

TIAR

Publicidad

Publicidad

Publicidad