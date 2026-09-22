EEUU, Colombia y otros 13 países buscan activar el mecanismo TIAR contra grupos criminales

Este martes se adelantó una nueva reunión en Nueva York de los países miembros del Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Allí, los 15 gobiernos, entre ellos el de Colombia, acordaron fortalecer la cooperación en tres áreas: economía, seguridad y coordinación multilateral para avanzar en proyectos de inversión, infraestructura y cadenas de suministro, priorizando a su vez la seguridad.

En esa línea, publicaron la lista de los 24 grupos criminales y organizaciones armadas que serán blanco de estas operaciones conjuntas. Allí están el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que delinquen en Colombia, además de organizaciones de otros países como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el CJNG, Los Choneros y la Mara Salvatrucha.

Entre las medidas que los gobiernos plantean aplicar están el congelamiento de activos, restricciones de inmigración y visado y acciones penales contra quienes proporcionen apoyo material o logístico a estas organizaciones



Además, los gobiernos anunciaron que buscarán, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, OEA, convocar el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, conocido como Tratado de Río, y que establece procedimientos para que los países miembros consulten y adopten medidas colectivas frente a situaciones que amenacen la paz y la seguridad del continente.

Este mecanismo contempla incluso el empleo de fuerzas armadas pero depende sí o sí de los acuerdos alcanzados en dicha reunión.