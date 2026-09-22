EPS Sura espera terminar 2026 con equilibrio financiero: siguen diálogos con Gobierno nacional

Tras una crítica situación financiera reportada a mediados de 2024 cuando plantearon su salida del sistema de salud, EPS Sura, una de las más grandes del país, reporta mejoría en su funcionamiento y varias expectativas frente al nuevo Gobierno nacional.

Así lo indicó en diálogo con Blu Radio Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura Colombia, quien durante el congreso de la compañía en Medellín afirmó que el plan de trabajo implementado con diferentes actores del sector tras la negativa para el retiro ha permitido sanear en buena medida las finanzas de la EPS.

De continuar por esta senda de recuperación, el directivo afirmó que podrían terminar el año con un equilibrio financiero, pese a algunas cuentas por cobrar al Gobierno nacional por 400 mil millones de pesos producto de eventos no incluidos en los planes básicos de salud.

"Nuestra expectativa para este año es terminar casi que en ceros, sin pérdida y sin ganancia. Si logramos tener alguna ganancia, esa ganancia, como lo hicimos el año pasado, se utiliza para pagarle a proveedores deudas que tengamos. Esa ha sido la regla general de esta compañía, y vamos a seguir actuando en esa misma dirección", indicó.



Sobre la continuidad de la EPS con 5.5 millones de afiliados, Escobar expresó que hay optimismo frente al relacionamiento con el Gobierno nacional y están a la expectativa tanto de los montos que puedan definirse en el Congreso para salud en el presupuesto nacional, así como las medidas administrativas de fondo para el sistema.

"Hoy la interlocución es una interlocución distinta para mejor. Digamos que hoy no tenemos las afugias que teníamos en el pasado. Desde el punto de vista de venir de una pérdida, que habíamos perdido todo el patrimonio de la compañía, alrededor de 400 mil millones de pesos. No estamos arrojando pérdidas, entonces, eso nos quita una presión muy grande", afirmó.

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Escobar afirmó que la crisis del sistema de salud requiere acciones de fondo, que involucren a todos los actores, pero que también deben empezar por las entidades que aún siguen intervenidas y con bajos índices financieros y de calidad en sus servicios.