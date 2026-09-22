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Ladrones entraron a restaurante de la Medellín- Bogotá y despojaron de sus pertenencias a comensales

La Gobernación ofreció $50 millones de recompensa. La situación quedó registrada en videos de seguridad del sector y del nodo departamental.

Ladrones
Gobernación
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

A plena luz del día ocurrió un nuevo atraco a mano armada en un restaurante ubicado sobre la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne, hasta donde llegaron dos hombres con cascos de motocicletas puestos e intimidaron a los presentes.

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En videos de cámaras de seguridad del comercio se observa que los sujetos, utilizando armas de fuego, intimidaron a varios comensales y les exigieron entregar sus pertenencias, por lo que estos procedieron a entregar relojes y celulares, entre otros elementos.

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Tras el robo, los señalados victimarios huyeron del sitio en motocicleta, al parecer por la antigua vía Guarne-Medellín. Ante lo sucedido y los videos que también captó el nodo departamental de seguridad, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa por 50 millones de pesos para quien de información que permita la captura de los responsables.

"¡Antioqueños: ayúdenos a cazar a estos delincuentes! Ayer, estos dos pistoleros amenazaron y robaron a una familia en un restaurante de Guarne. Las cámaras del Nodo Departamental de Seguridad captaron la secuencia completa del crimen", aseguró el mandatario en su cuenta de X.

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