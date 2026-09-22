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De La Espriella pide a 5 ministerios y a la UNGRD articularse para atender fenómeno de El Niño

El presidente Abelardo De La Espriella pidió una articulación de cinco carteras para implementar medidas que permitan atender posibles afectaciones.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella le envió una directiva a los ministros de Minas, Ambiente, Agricultura, Vivienda y Salud, así como a la Unidad para la Gestión del Riesgo, con el fin de que se articulen para construir una hoja de ruta que permitan atender posibles afectaciones por el fenómeno de El Niño.

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De La Espriella advierte que, según la información disponible, puede haber “posibles impactos negativos sobre el desabastecimiento de agua, la seguridad energética, la salud pública, la producción agropecuaria, los precios de los alimentos y la las condiciones de vida de la población en general”.

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Es por eso que el mandatario advierte que la respuesta debe darse de manera anticipada y coordinada y pidió que el documento que se elabore tenga en cuenta los posibles impactos de El Niño, los principales riesgos y territorios que podrían verse afectados, las medidas que deben implementarse, las brechas existentes en capacidad institucional y las acciones y decisiones adicionales que se deben implementar para prevenir y mitigar efectos.

“La hoja de ruta de acción nacional deberá ser presentada conjuntamente por los ministros en el próximo Consejo de Ministros, de manera que se cuenta con un instrumento que permita adoptar las decisiones correspondientes y definir los mecanismos de seguimiento y evaluación. Así se contará con una agenda de decisiones priorizada, verificable y con responsables definidos, que permita pasar de la identificación temprana de los riesgos a la acción coordinada del Estado”, dice la directiva firmada por el presidente.

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