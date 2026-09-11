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Producción de leche en el Atlántico ha disminuido en un 60% por sequía

El gremio afirma que la escasez de agua y la falta de pasto está afectando la alimentación de las reses.

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BLU Radio // Reses // Foto: AFP
JOHN THYS/AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

La disminución de las lluvias y las altas temperaturas tienen en aprietos a los ganaderos del Atlántico, donde cada día que pasa se reducen aún más los cuerpos de agua y escasea el pasto para la alimentación de los animales.

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Como si fuera poco, el 85% de los 1.400 ganaderos que hay en el Atlántico tampoco cuenta con suficientes recursos para comprar alimento para sus reses y suplir la falta de pasto, pues sus ingresos se han reducido drásticamente por el mismo estado crítico en el que se encuentran las vacas, que están tan flacas que la producción de leche ha caído en un 60%.

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" type="text/html">"Los ingresos de los ganaderos, si los comparamos con años anteriores, están por debajo del 70% u 80%, y nos referimos a ingresos netos por producción de finca. Eso quiere decir que estamos en una situación muy, muy crítica", expresó Jorge Rodríguez, líder del sector ganadero.

"Los estados financieros de cualquier ganadero en este momento están en rojo, con pérdidas muy altas y lo peor está por venir. Vamos a tener un año 2027 y un primer trimestre, muy, muy difícil para la ganadería colombiana y sobre todo en la región Caribe", agregó.

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Precisa que los pequeños ganaderos iniciaron el año generando rentas de hasta 4 millones de pesos mensuales por producción de leche y ahora, a duras penas, superan el millón.

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Mientras tanto, el precio del alimento para el ganado sigue disparado, pues el silo que costaba 350.000 pesos, ahora cuesta 500.000, y a veces no se consigue en el mismo departamento, sino en otras regiones, lo que aumenta aún más el precio con el valor del flete.

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Así las cosas, el gremio espera la intervención del Ministerio de Agricultura para que lleve soluciones de agua a las pequeñas parcelas que no tienen acceso a ella.

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