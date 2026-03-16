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Lecheros cada vez ganan menos: la denuncia que coincide con el cierre de Algarra

Mientras el precio de la leche al productor ha aumentado un 1.3 %, los costos de producir un litro del leche han aumentado 23.7 %.

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