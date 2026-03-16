Lecheros cada vez ganan menos: la denuncia que coincide con el cierre de Algarra

Los lecheros están alertando por una nueva crisis de su sector por cuenta de los bajos precios en el mercado. De acuerdo con Analac, mientras el precio pagado a los productores aumentó 1,3 %, el costo de producir esa leche está creciendo entre 5 % y 23,7 %.

La alerta de los lecheros coincide con el anuncio de Gloria Foods de suspender indefinidamente la producción de leche Algarra y de Lechesan.

El precio de referencia para la leche en finca es fijado por el Ministerio de Agricultura; sin embargo, este año su decisión se apartó de las recomendaciones del Consejo Nacional Lácteo, según Analac.

Se acaba la leche Algarra del Grupo Gloria Foto: Grupo Gloria

"No obstante, para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación anual de 5,1 %, el precio debería haber aumentado cerca de $102 por litro. Esto implica que el productor está perdiendo aproximadamente $76 por cada litro de leche producido en términos reales", señaló Analac en un comunicado.



Según el gremio de productores de leche, esta situación puede llevar a que los lecheros dejen de ganar unos 27 millones de pesos al año, lo que está erosionando la posibilidad de tener ganancias con la producción y puede llegar a que se reduzcan las inversiones en el sector, a que pequeños y medianos lecheros salgan del mercado y, al final del día, a un aumento en el consumo de leche importada en el país.

La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

En Colombia, más de 350.000 familias viven de la producción de leche, según un censo de Fedegán. "La leche es un alimento esencial para la nutrición de los colombianos, pero su producción debe ser sostenible para quienes la producen”, afirma la presidenta ejecutiva de Analac, Corina Zambrano.