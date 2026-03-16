Sindicato denuncia despidos masivos en planta de Cogua, donde se producía la leche Algarra

La histórica marca de leche Algarra, una de las más tradicionales del mercado colombiano, dejará de producirse tras más de siete décadas de presencia en el país. La decisión fue anunciada por Gloria Foods, filial del conglomerado peruano Grupo Gloria, que informó que suspenderá su operación en la categoría de lácteos en Colombia para concentrarse en otras líneas de negocio.

El anuncio incluye el cierre parcial de la planta ubicada en Cogua (Cundinamarca), lo que ha generado preocupación entre trabajadores, sindicatos y productores lecheros de la región. Según denunció el sindicato Sinaltrainbec, la medida ya ha desencadenado un proceso de despidos masivos que afectaría a más de un centenar de empleados y a decenas de pequeños productores que abastecían de leche a la compañía.

Freddy García, presidente de Sinaltrainbec en la sede Cogua y trabajador con más de 14 años en la empresa, aseguró en entrevista radial que la situación ha generado gran incertidumbre entre los empleados: “En este momento estamos en una incertidumbre porque no nos han llamado a negociar ni nos han dicho nada. Solo nos dijeron que van a cerrar la producción de leche y que la operación quedará al mínimo”, afirmó García.

La marca Algarra, fundada en 1955 en Zipaquirá por la familia Vargas Acosta, fue durante décadas una de las referencias más reconocidas del sector lácteo colombiano. Con el paso de los años pasó a manos del Grupo Gloria, que amplió su portafolio en el país con otras marcas como Lechesan y los jugos California.



Productos Algarra Foto: Algarra

Despidos y reducción de operaciones en la planta

De acuerdo con el sindicato, la planta de Cogua llegó a contar con cerca de 80 trabajadores operativos, pero actualmente apenas una veintena permanece en funciones mientras se define el futuro de la operación: “De compañeros sindicalizados nos redujeron prácticamente a la mitad de afiliados. Algunos fueron llamados a firmar acuerdos de terminación de contrato y otros seguimos trabajando, pero sin claridad de qué va a pasar”, explicó el dirigente sindical.

Según relató García, el pasado viernes la empresa detuvo completamente la planta, paralizando máquinas y procesos productivos. Posteriormente se retomaron algunas actividades mínimas para evacuar la leche almacenada en tanques y terminar el envasado de los últimos lotes.

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“El día viernes se paró la planta totalmente. Lo que quedó en tanques y máquinas quedó detenido. El sábado se retomó el servicio solo para evacuar lo que quedaba de leche”, señaló. El sindicato también cuestiona la legalidad del proceso, pues asegura que no existiría autorización del Ministerio de Trabajo para ejecutar despidos masivos, requisito obligatorio en Colombia cuando se trata de cierres empresariales de gran escala.

Impacto en campesinos de Cundinamarca y Boyacá

Más allá del impacto laboral, el cierre de la planta podría afectar a productores de leche de varios municipios de Cundinamarca y Boyacá, quienes durante años vendieron su producción a la empresa.

La compañía dejó de recibir leche desde el pasado viernes, lo que tomó por sorpresa a varios campesinos que acudieron a entregar su producto: “Hasta donde sabemos, ya no se va a recibir leche. Solo vimos dos vehículos que ingresaron desde el sábado y esa producción ya se evacuó”, explicó García. La situación abre interrogantes sobre el destino de la producción lechera regional y la capacidad de otras empresas para absorber esa oferta. Analistas del sector consideran que compañías como Alpina, Colanta o Alquería, que dominan el mercado, podrían captar parte de ese suministro.

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Razones empresariales detrás del cierre

Desde Lima, Gloria Foods explicó que la decisión responde a una estrategia corporativa para concentrarse en negocios con mayor potencial de crecimiento: “El holding ha determinado concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible”, señaló la empresa en un comunicado.

Con esta medida, el grupo abandonará completamente el negocio de lácteos en Colombia, que incluía productos como leche en bolsa, yogur con fruta, bebidas lácteas, kumis, avena, crema de leche y leche achocolatada. En cambio, mantendrá en el país su línea de bebidas, que incluye jugos California y refrescos Fresky.



Un mercado altamente competitivo

El sector lácteo colombiano ha experimentado en los últimos años una fuerte competencia entre grandes compañías. Empresas como Alpina, Colanta, Alquería y Nestlé dominan gran parte del mercado, lo que habría reducido el espacio para otras marcas.

Además, en 2024 la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a varias empresas del sector —entre ellas el Grupo Gloria— por agregar lactosuero a la leche, una práctica considerada engañosa para los consumidores. Las multas impuestas superaron los 21 mil millones de pesos, lo que también habría afectado la reputación del sector.

Para los trabajadores, sin embargo, el problema responde a decisiones internas de la empresa: “Sabíamos que la parte de lácteos no estaba muy bien, el mercado había bajado. Pero también hubo malas administraciones durante muchos años que desangraron el capital de la empresa”, sostuvo García.

Incertidumbre sobre el futuro laboral

Mientras se definen las acciones legales y las negociaciones con el Gobierno, los trabajadores continúan asistiendo a la planta sin claridad sobre su futuro. Las labores actuales se limitan a limpieza de equipos, cierre de válvulas y pruebas con líneas de jugos, mientras la empresa reorganiza sus operaciones.

“Estamos haciendo lavado de equipos y pruebas con la línea de jugos. Pero realmente no tenemos claro qué va a pasar con nosotros”, concluyó el dirigente sindical.