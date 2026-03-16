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Blu Radio  / Economía  / Sindicato denuncia despidos masivos en planta de Cogua, donde se producía la leche Algarra

Sindicato denuncia despidos masivos en planta de Cogua, donde se producía la leche Algarra

El cierre de la planta de Cogua marca así el fin de Algarra, una de las marcas más tradicionales de la industria láctea colombiana, y abre un nuevo capítulo en la reconfiguración del mercado y del empleo en el sector.

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