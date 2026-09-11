MinHacienda respalda la idea de una tarifa diferencial en el servicio de energía del Caribe

Al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, le suena la idea de implementar una tarifa diferencial en el servicio de energía, pero para los habitantes de la región Caribe, hoy afectados con los elevados cobros y en riesgo de verse más impactados en el bolsillo por el alto consumo de electricidad provocado por el intenso calor.

En el debate de control político sobre el sector energético, que se llevó a cabo esta semana en la Comisión Quinta del Senado, el ministro aseguró que está de acuerdo con establecer tarifas diferenciales, siempre y cuando se logre hacer un acuerdo nacional en el que queden claros tres puntos clave: a quién va dirigido el beneficio, quién asume el costo y por cuánto tiempo aplicarían esas tarifas.

El ministro Gómez dejó claro que es “enemigo de los subsidios generales”, pues tampoco se trata de “subsidiar a los ricos”, mucho menos cuando los subsidios lo que significan en la práctica es una transferencia de ingresos, en la que se les quita a unos para dárselos a otros. Aun así, reconoce que en el Caribe valdría la pena aplicar este beneficio.

"¿Vale la pena hacerlo? Yo creo que en el caso de las tarifas de servicio público de energía en la costa Atlántica se justifica. Yo creo que se justifica, pero pongámonos de acuerdo, sobre todo, por cuánto tiempo sería, ¿o esto va a ser así hasta el final de los tiempos? ¡No! La costa Atlántica necesita energía solar y necesita energía eólica. Hay que meterle la ficha a eso.



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Dice que hay que meterle la ficha para que gradualmente el subsidio vaya disminuyendo, hasta que un día ya no sea necesario.

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La ciudadanía, por supuesto, ruega que esta propuesta se materialice. Sin embargo, desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe afirman que esta propuesta sí debería sostenerse en el tiempo por el rezago que hay en la infraestructura eléctrica, como consecuencia de la desidia del Estado.

"La región Caribe ha sido muy abandonada por el Estado, por todos los gobiernos. El Caribe tiene la mayor pobreza energética, el 92% de los barrios subnormales de Colombia están en esta región. Entonces, eso indica que hay una deuda histórica del Estado con nuestra región y una forma de pagarla es que se nos atienda con una tarifa diferencial", opinó Alarcón.

Indica que, en esta calurosa época, se requiere aún más que el valor del kilovatio hora no supere los 800 pesos, para que estas tarifas no sigan siendo impagables.

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El ministro Gómez también le pidió al Congreso "un control estricto" sobre las compañías eléctricas, sobre todo las públicas que terminan siendo “botines de corrupción”.