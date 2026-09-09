Investigan posibles secuestros en Cesar: un ganadero y un agricultor desaparecieron el mismo día

Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde del pasado martes, dos personas reconocidas en Cesar desaparecieron de una forma que mantienen alarmados a sus familias y conocidos.

El primer caso se registró en zona rural de Manaure Balcón del Cesar, donde se le perdió el rastro al ganadero Julio Morón Pérez, cuando llegaba a su finca llamada Veracruz. Allí, los trabajadores fueron quienes se percataron de que la camioneta de Morón había quedado abandonada afuera de la finca, con los vidrios abajo y con el celular tirado dentro del vehículo.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno de La Paz, Alberto Ramírez, población que se unió a los operativos de búsqueda, ya que el desaparecido es esposo de la exalcaldesa de ese municipio, Andrea Ovalle.

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"Salimos de manera inmediata a hacerle el acompañamiento con la Fuerza Pública. Llegamos al lugar, encontramos una Toyota cuatro puertas, cerca del portón. Nosotros ingresamos y el carro estaba ahí abandonado. Dicen los trabajadores de la finca que encontraron hasta el celular", contó Ramírez.

El caso fue asumido de manera inmediata por el Gaula de la Policía, sin embargo, los uniformados apenas comenzaban la investigación y los operativos de búsqueda, cuando se reportó otra desaparición, la del agricultor Álvaro Rodríguez, conocido como ‘Boliche’ y a quien desconocidos lo habrían sacado a la fuerza de su casa, en el corregimiento de Pasacorriendo, en el municipio de Tamalameque.

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Al respecto, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, sostuvo que el Gaula de la Policía y el Gaula del Ejército están al frente de la situación para ubicar a estas personas.

"Se le ha hecho el seguimiento a las familias, preguntándoles si ya han tenido alguna llamada solicitando algún recurso, algún dinero con el objeto de poder liberarlos, pero no se han dado esa esas llamadas. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan está mirando la posibilidad de poder ofertar alguna recompensa sobre el particular", indicó el secretario Esquivel.

El ganadero, padre del asesor de Asuntos Interinstitucionales de la Gobernación del Cesar, Julio Morón Ovalle, no había recibido amenazas hasta la fecha.

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Del comerciante se ha podido establecer que tampoco había sido intimidado recientemente, pero en 2022 ya había sido víctima de secuestro en ese mismo corregimiento. En esa oportunidad estuvo casi dos meses en cautiverio.