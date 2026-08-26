Carolina Soto, ovacionada en foro de Asobancaria, defiende independencia del Banco de la República

La excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, fue ovacionada por los asistentes a la Convención de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, Asobancaria, en Cartagena, horas después de que se conociera que no continuaría su nombramiento como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI.

La designación en ese gremio privado se habría frustrado en medio de aparentes presiones por algunas posiciones de Soto que no coincidirían con las del actual Gobierno, además de ser la esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación durante los primeros seis meses de Gobierno de Gustavo Petro.

Durante el foro, la economista mantuvo sus reservas frente a algunas decisiones económicas del Gobierno y advirtió que reducir el presupuesto no será una tarea sencilla.

“Requiere apoyo del Congreso y pasa por recortar la nómina del Estado”, afirmó Soto al referirse a la propuesta de reducir el gasto público.



#EnVideo Este es el momento en que Carolina Soto es aplaudida por los asistentes a la Convención Bancaria en Cartagena horas después de que se cayera su nombramiento como presidenta de la CCI. La economista advirtió que recortar el presupuesto como ha prometido el Gobierno no… pic.twitter.com/VtMNjPfR3M — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 27, 2026

Al cierre del encuentro, la excodirectora del Emisor volvió a recibir aplausos y se refirió a la importancia de preservar la independencia del ente emisor, institución de la que destacó su actuación pese a las presiones y dificultades.

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“Un reconocimiento al banco por haber mantenido su independencia, capacidad, criterio, a pesar de todas las presiones y dificultades. Tenemos un gran banco”, sostuvo.

Carolina Soto Losada. Foto cortesía Banco de la República.

Soto también señaló que la autonomía del Banco de la República hace parte de las garantías democráticas del país y llamó a respetar la independencia entre las diferentes instituciones.

“Creo que el andamiaje democrático que tenemos pasa por la independencia del banco y la independencia y el respeto entre los distintos poderes: el Ejecutivo, el Congreso, las cortes, la sociedad civil y el sector privado”, afirmó.

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El cierre se dio en medio de aplausos a los panelistas y con el consejo de Salomón Kalmanovitz al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, para que baje las tasas de interés cuando pueda, lo que generó risas, porque se trata de una recomendación agradable, pero que es difícil de aplicar mientras no se cumplan algunos indicadores del emisor, como la proyección inflacionaria, entre otros.