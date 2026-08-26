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Carolina Soto ya no será la presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura

La caída de la designación de Soto se produjo después de las presiones políticas alrededor de la relación entre la Cámara de Infraestructura y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Carolina Soto Losada.
Carolina Soto Losada. Foto cortesía Banco de la República.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El nombramiento de Carolina Soto como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, se cayó anoche, pocas horas después de que la economista confirmara públicamente que había aceptado el cargo. Soto debía asumir como presidente del gremio el primero de septiembre de este año.

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Soto había sido elegida por la Junta Directiva Nacional de la Cámara de Infraestructura en una sesión extraordinaria realizada ayer 25 de agosto, luego de la renuncia de María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia del gremio para asumir como embajadora de Colombia en Estados Unidos.

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Anoche estaba prevista una cena de su Junta Directiva de la Cámara para celebrar la llegada de Soto. De hecho, sobre las 7:20 de la noche, Carolina Soto publicó en su cuenta de X un mensaje en el que agradeció la confianza de la junta y confirmó que aceptaba esa responsabilidad. Sin embargo, horas después, la Junta Directiva le pidió que desistiera del cargo.

La caída de la designación de Soto se produjo después de las presiones políticas alrededor de la relación entre la Cámara de Infraestructura y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Uno de los argumentos que habría pesado es que ella es la esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro.

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El asunto había comenzado horas antes con un mensaje de Carolina Gómez, vocera del Gobierno nacional, quien cuestionó en su cuenta de X que la Cámara eligiera a una persona sin cercanía con la administración de Abelardo De La Espriella, después de la salida de María Consuelo Araújo hacia la embajada en Estados Unidos.

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“Torpeza gremial? Con esa pregunta cuestionó la vocera si la decisión de la CCI implicaba romper el acercamiento que había existido entre Araújo y el Gobierno nacional.Luego borró ese trino.

Carolina Gomez.png
Trino Carolina Gomez
Foto: X

La Cámara de Infraestructura representa a empresas de cuatro sectores principales de la infraestructura: concesionarios, constructores, consultores y proveedores. La organización reúne empresas vinculadas con carreteras, transporte, infraestructura pública y proyectos de desarrollo del país.

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