De La Espriella designa a María Consuelo Araújo nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos

El presidente Abelardo De La Espriella sigue anunciando nombramientos que harán parte de su Gobierno, el cual inició formalmente el pasado viernes, 7 de agosto. A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó quién estará al frente en la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

La nueva embajadora será María Consuelo Araújo, saliente directora de la Cámara Colombiana de Infraestructura, exministra de Cultura, exministra de Relaciones Exteriores y quien, además, ocupó varios cargos en el sector privado.

“Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos”, reveló De La Espriella.

Abelardo De La Espriella. Foto UNGRD.

En la misma publicación, el presidente describió a Araújo como una persona muy cercana y una “buena amiga”, así como una persona toda su “confianza y afectos” desde hace varios años.



“Me siento honrado y feliz de contar con una mujer de su experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante. Bienvenida, querida Conchi, al Gobierno de la Patria Milagro”, añadió el jefe de Estado.

María Consuelo Araújo llega a ocupar uno de los cargos más importantes para la administración de Abelardo De La Espriella, quien en diferentes ocasiones ha manifestado su interés por mantener una buena relación con Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.

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María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos

La trayectoria de Araújo es amplia. Es egresada del programa de Finanzas y Relaciones Internacionales y especialista en Gobierno, Gestión y Asuntos Públicos de la Universidad Externado.

Fue ministra de Cultura y de Relaciones Exteriores. También se desempeñó como secretaria de Integración Social y gerente de TransMilenio, fue directora del IDRD y su último cargo fue como presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, al cual llegó en febrero de este mismo año.