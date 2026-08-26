Consejo Gremial propone solución para finanzas públicas y volver a impulsar la inversión en el país

El Consejo Gremial Nacional planteó una serie de medidas para ordenar las finanzas públicas y, al mismo tiempo, volver a impulsar la inversión productiva en el país. Entre las medidas planteadas están reformar el marco fiscal; contener y focalizar el gasto mediante recortes y congelamientos equivalentes al 1 % del PIB; estimular la inversión productiva; eliminar sobretasas y hacer más competitivo el sistema tributario; permitir la depreciación acelerada; aliviar el impuesto extraordinario al patrimonio sobre las personas jurídicas, y avanzar hacia una tarifa de renta del 30 % para las MiPymes.

El análisis del gremio parte de las cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), según las cuales el déficit primario alcanzó el 3,5 % del PIB en 2025, mientras que el déficit total llegó al 6,4 %. Para dimensionar el deterioro, el Consejo Gremial señaló que entre 2000 y 2019 estos indicadores promediaron 0,5 % y 3,7 % del PIB, respectivamente.

A partir de estas cifras, el gremio sostuvo que “durante los últimos años, el Estado gastó mucho más de lo que recaudó y tuvo que financiar esa diferencia con deuda. Ese es el punto de partida que recibe el nuevo Gobierno”.

Para el Consejo Gremial, el problema fiscal no se explica por una caída significativa de los ingresos del Estado. Según su análisis, entre 2019 y 2025 los recursos del Gobierno aumentaron apenas 0,5 puntos del PIB, mientras que el gasto primario se incrementó en 3,9 puntos.



El gremio también señaló que el aumento del gasto no estuvo explicado principalmente por la inversión pública, que apenas superó en 0,1 puntos del PIB el nivel registrado antes de la pandemia. En cambio, el incremento se concentró en obligaciones de difícil reducción: el gasto de funcionamiento del Estado pasó de representar el 14,0 % al 17,2 % del PIB, debido principalmente al Sistema General de Participaciones, las pensiones, el gasto en salud y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

A estas dificultades, el Consejo Gremial sumó lo que considera una falla en las proyecciones fiscales. Explicó que las estimaciones realizadas en 2022 apuntaban a que Colombia llegaría a 2025 con un superávit primario equivalente al 0,9% del PIB. Sin embargo, el resultado terminó siendo un déficit del 3,5 %, una diferencia de 4,4 puntos porcentuales frente a lo proyectado.

Colombia tiene hoy un problema fiscal de fondo, no un problema pasajero. Según el @CARFColombia, en 2025 el Gobierno Nacional gastó más de lo que recibió: el déficit primario fue de 3,5% del PIB y el déficit total llegó a 6,4%. Para entender la magnitud: entre 2000 y 2019 esos… pic.twitter.com/pk3L8aQ226 — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) August 26, 2026

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En materia tributaria, el gremio destacó que el recaudo neto aumentó 11,1 % durante 2025, pero no alcanzó las expectativas oficiales. El resultado quedó $9,7 billones por debajo de la meta establecida por la DIAN y $1,4 billones por debajo de la proyección del CARF. Según el Consejo Gremial, el mayor desfase se presentó en el impuesto de renta.

Frente a este escenario, el gremio advirtió que la solución no puede limitarse a aumentar los impuestos. En su hilo de X sostuvo que “la solución no puede ser simplemente ‘cobremos más impuestos’” y señaló que Colombia ya tiene una carga tributaria elevada para sus empresas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país se encuentra entre los miembros con mayor carga tributaria efectiva sobre las empresas. Además, en el Índice de Competitividad Tributaria Internacional de 2025, Colombia ocupó el puesto 36 entre 38 economías de la OCDE.

Para el Consejo Gremial, este factor también resulta determinante, pues si invertir y producir en Colombia resulta más costoso que hacerlo en otros países, será más difícil atraer inversión, generar empleo y alcanzar mayores niveles de crecimiento económico.