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Temblor sacudió el centro de Colombia este lunes: sismo de 4.0 en Tolima

Temblor en Tolima hoy lunes 21 de septiembre
Temblor en Tolima hoy lunes 21 de septiembre
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Un temblor de magnitud 4.0 se registró en la mañana de este lunes en del departamento del Tolima y zonas adyacentes del centro del país. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 09:48 hora local.

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El epicentro se localizó en jurisdicción del municipio de Chaparral, a una distancia aproximada de 17 kilómetros del municipio de Roncesvalles (Tolima). Las coordenadas geográficas registradas por la red de monitoreo ubicaron el evento en la latitud 3.86 y longitud -75.62.

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Debido a su profundidad superficial (inferior a los 30 km), este tipo de sismos tiende a percibirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, incluyéndose municipios limítrofes y zonas del centro e interior del país como Ibagué, Armenia, Pereira y Neiva.

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