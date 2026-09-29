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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Joven de 20 años abusó, golpeó y encerró en casa de Usme a su novia menor de edad: lo capturaron

Joven de 20 años abusó, golpeó y encerró en casa de Usme a su novia menor de edad: lo capturaron

La Policía indicó que la adolescente habría sido víctima de agresiones físicas y sexuales y permaneció varios días encerrada en una vivienda. Un juez ordenó cárcel para el señalado agresor.

Joven de 20 años abusó, golpeó y encerró en casa de Usme a su novia menor de edad.
Joven de 20 años abusó, golpeó y encerró en casa de Usme a su novia menor de edad. Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Un hombre de 20 años fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual y violencia intrafamiliar contra su pareja sentimental, una adolescente de 16 años. La captura fue realizada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía 39 Local, en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

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De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 10 de septiembre al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Usme, donde el señalado agresor habría golpeado y agredido sexualmente a la adolescente.

Abuso sexual / Foto de referencia: AFP
Blu Radio - AFP
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Según las autoridades, el hombre también la obligó a realizar actos en contra de su voluntad y habría tomado fotografías de la menor sin su consentimiento. Posteriormente, la habría intimidado con divulgar las imágenes si contaba lo sucedido o acudía ante las autoridades.

La investigación señala además que la adolescente habría permanecido encerrada durante varios días dentro del inmueble, situación que habría impedido que pudiera pedir ayuda oportunamente.

El caso fue conocido por las autoridades luego de que el padre de la menor advirtiera lesiones en su integridad y acudiera a denunciar lo ocurrido. Esta alerta permitió activar las labores de investigación y recopilar elementos que llevaron a la identificación y posterior captura del señalado agresor.

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Tras su detención, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un juez de control de garantías. Luego de las audiencias correspondientes, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad penal.

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