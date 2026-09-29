Violento robo a mujer mientras entraba a su conjunto en Bogotá quedó en video: ladrón huyó en moto

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado un violento atraco ocurrido en el barrio Chicó Navarra, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, donde una mujer fue intimidada por un hombre armado mientras se disponía a ingresar al conjunto residencial donde vive.

El hecho ocurrió este lunes 28 de septiembre, sobre la calle 106A. Según se observa en las imágenes, la víctima llegó a bordo de su vehículo particular y se detuvo frente al acceso del conjunto.

El delincuente, que hasta ese momento caminaba por el sector como un peatón más, esperó el momento para actuar. Cuando la mujer se encontraba a pocos metros del ingreso al conjunto en su vehículo, el criminal se acercó a la ventana y la intimidó con un arma de fuego.

En cuestión de segundos, el hombre le exigió sus pertenencias y logró apoderarse de varios objetos antes de emprender la huida. Las cámaras muestran posteriormente cómo el ladrón escapó del lugar a bordo de una motocicleta, en la que lo esperaba un cómplice.



El caso genera preocupación entre los habitantes de este sector del norte de Bogotá, debido a que, según denuncias conocidas por la comunidad, se habrían registrado al menos cinco hurtos a mano armada durante las últimas 48 horas en diferentes puntos de la zona.

Los residentes piden mayor presencia de las autoridades y acciones para identificar a los responsables de estos hechos, especialmente porque los delincuentes estarían aprovechando momentos en los que los habitantes ingresan o salen de sus viviendas para cometer los robos.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad quedaron como uno de los principales elementos para intentar establecer la ruta de escape de los responsables y avanzar en su identificación.