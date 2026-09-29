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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / En video quedó registrado el robo de un perro en Bogotá: ladrones amenazan con venderlo

En video quedó registrado el robo de un perro en Bogotá: ladrones amenazan con venderlo

El cachorro fue robado mientras caminaba con sus dueños en Britalia Norte. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad.

Roban perro en Bogotá
Roban perro en Bogotá
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

En video quedó registrado el momento en que un paseo terminó en un atraco y el robo de un cachorro de siete meses en la localidad de Suba, Bogotá. Pato, un Pomerania negro con una mancha blanca en el pecho, fue llevado por delincuentes que intimidaron a sus dueños y huyeron en una motocicleta.

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El hecho ocurrió el pasado 21 de septiembre, cerca de las 7:45 de la noche, en el barrio Britalia Norte. La pareja caminaba con el animal cuando dos personas que se movilizaban en moto se acercaron. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y ahora hace parte de las pistas con las que la familia intenta localizar al perro.

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Según relató Paula, propietaria de Pato, los delincuentes primero intentaron quitarle el celular. Su novio intervino y se produjo un forcejeo. Finalmente, ella entregó el teléfono con la intención de que los hombres se fueran, pero uno de ellos volvió a acercarse y tomó con fuerza la correa del cachorro.

“Lo que hace es coger durísimo la correa del perro y salir corriendo con él. El perro sale prácticamente volando”, contó la mujer en diálogo con Edward Porras, de 'El Ojo de la Noche' de Blu Radio.

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¿Cómo fue el robo del cachorro en Suba?

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Las imágenes de las cámaras muestran el momento en que el animal queda sujeto a la motocicleta mientras los responsables escapan. La familia explicó que Pato llevaba un dispositivo localizador.

Después del robo, el collar y la placa de identificación del cachorro fueron encontrados en un parque de Suba Rincón. Ese lugar corresponde a la última ubicación registrada por el dispositivo que llevaba el perro.

Paula describió a Pato como un Pomerania negro, de siete meses, con una mancha blanca en el pecho. La familia asegura que el animal no estaba disponible para la venta y pide información que permita encontrarlo.

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¿Qué pasó con Pato después del robo?

La búsqueda tuvo otro episodio cuando aparecieron personas que aseguraban tener información sobre el cachorro. De acuerdo con el relato entregado por la familia a El Tiempo, una de ellas afirmó haber encontrado a Pato caminando solo y posteriormente pidió $900.000 para entregarlo.

Paula explicó que la familia se negó a enviar dinero por adelantado y propuso pagar cuando tuviera nuevamente al perro. Según su relato, la persona rechazó esa condición y posteriormente dejó de responder.

La mujer señaló además que quien la contactó aseguró que “iba a vender al perro”.

Mientras continúan buscando al cachorro, la familia pide a quienes puedan reconocerlo que informen cualquier dato sobre su ubicación. “Lo único que nosotros queremos es recuperar al perrito”, expresó Paula.

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