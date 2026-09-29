Misterioso hallazgo de una mujer muerta en una casa en Bogotá

Una mujer que había sido reportada como desaparecida fue encontrada sin signos vitales en el interior de su vivienda durante el fin de semana, en el barrio Aures I, de Suba, al noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con lo revelado por Edward Porras en el 'Ojo de la Noche', la víctima fue identificada como María Carolina García y estaba siendo buscada por su hermana luego de que no se tuviera información sobre su paradero.

“La vieron por última vez el sábado y fue hallada sin signos vitales en la mitad de la casa, en la mitad de la sala”, explicó Porras.

Entre las versiones que se manejan, una de las principales señala que la mujer presentaba una lesión provocada por un elemento cortopunzante, que habría sido encontrado en el lugar.



Aparentemente, María García vivía con un hombre que no se encontraba en la vivienda cuando llegaron las autoridades. Ante ello, los investigadores trabajan para establecer su paradero y conocer las circunstancias del caso.

¿Qué se sabe de la muerte de la mujer en Suba?

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El caso está en manos de las autoridades, que trabajan para establecer lo ocurrido durante el fin de semana y reconstruir lo sucedido en la vivienda del barrio Aures I, en Suba.

Hasta el momento, las autoridades han señalado a la pareja de María García como principal sospechoso de lo que podría ser un caso de feminicidio. La investigación busca determinar si existe responsabilidad del hombre en la muerte de la mujer.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades trabajan en ubicar al hombre para tomar su versión y establecer si tuvo o no participación en el hecho.

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Además, los investigadores buscan determinar la fecha del fallecimiento y las circunstancias en las que la mujer llegó a su vivienda antes de ser encontrada sin vida.