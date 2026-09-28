Reforma tributaria de Bogotá: Concejo aprobó proyecto y ahora pasa a sanción de Galán

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto 'Acuerdo por una Ciudad Inteligente', la iniciativa de la Administración Distrital que reúne cambios tributarios, alivios para contribuyentes, incentivos para la inversión y el empleo y medidas para modernizar el alumbrado público.

Con la aprobación en la plenaria, el proyecto terminó su trámite en el Concejo y ahora pasa a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Una vez sea sancionado y publicado, se convertirá en acuerdo de la ciudad y varias de sus disposiciones comenzarán a aplicarse desde el 1 de enero de 2027.

De acuerdo con las proyecciones presentadas durante la discusión, el conjunto de medidas permitiría generar aproximadamente 1,08 billones de pesos adicionales al año para Bogotá. Al mismo tiempo, la administración estima que los incentivos podrían contribuir a atraer 78,3 billones de pesos en nuevas inversiones privadas y generar 215.000 empleos durante los próximos diez años.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, destacó la aprobación y aseguró que el texto aprobado incorporó propuestas planteadas durante la discusión en el Concejo.



“Este proyecto que hoy se aprueba es mejor que el que esta administración les trajo hace un año y es mejor que el que trajimos hace algo más de un mes”, afirmó Cadena.

La funcionaria agregó que, según la administración, fueron recogidas propuestas de distintos sectores y bancadas durante el trámite de la iniciativa.



Cambios en el impuesto de Industria y Comercio ICA

Uno de los principales componentes de la reforma, y que mayor polémica generó, está relacionado con el Impuesto de Industria y Comercio, ICA. El proyecto reorganiza las tarifas: 275 actividades económicas tendrán una reducción y 169 tendrán un aumento. Además, el esquema pasará de 13 tarifas a nueve.

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Entre las actividades que tendrían reducciones están restaurantes y hoteles, bares, edición y publicación de libros, cooperativas financieras y fondos de empleados.

Para el sector financiero, la tarifa pasaría de 14 por mil actualmente a 20 por mil en 2027, 19 por mil en 2028 y 18 por mil desde 2029. El proyecto también establece tarifas diferenciadas para el comercio de vehículos: 8 por mil para eléctricos, 10 por mil para híbridos y 11 por mil para los demás automotores.

Además, se elimina el impuesto de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos y el impuesto de Publicidad Exterior Visual, junto con la retención del ICA en algunos pagos realizados con tarjetas débito y crédito, bajo las condiciones establecidas.

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La reforma también crea un aporte ligado al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público de Bogotá.

Alumbrado de Bogotá. Foto: referencia, Flow

Como regla general, los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 no pagarían este aporte, salvo aquellos cuya base gravable supere las 20.000 UVT, equivalentes a cerca de 1.000 millones de pesos. Para el estrato 4, el aporte promedio estimado sería de aproximadamente 11.000 pesos, mientras que para los estratos 5 y 6 se mantendría un esquema progresivo.

La transformación planteada busca implementar una infraestructura con tecnología LED, sensores, telegestión y monitoreo remoto, con herramientas para detectar fallas, mejorar la atención de emergencias y hacer más eficiente la operación del sistema, según explicó la Secretaría de Hacienda.

Cabe mencionar que entre los concejales que votaron en contra de la reforma están Julián Forero, Angelo Schiavenato, Diana Diago, Julián Espinosa, Samir Bedoya, Fabián Puentes, Jairo Avellaneda, Donka Atanassova, José Cuesta y Ana Teresa Bernal.

Ahora, con la aprobación en segundo debate, la iniciativa deja el Concejo de Bogotá y queda a la espera de la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. A partir de ese momento, las medidas entrarán en vigencia de acuerdo con los plazos definidos en el Acuerdo, varias de ellas desde el 1 de enero de 2027.