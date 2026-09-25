¿Cuánto costará el nuevo alumbrado público a los bogotanos?: Mañanas Blu, 25 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 25 de septiembre de 2026:



Alejandro Eder, alcalde de Cali, informó que la 'Operación Iron' permitió desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, hurto y homicidio en sectores como El Calvario, El Vallado y Meléndez. Explicó que participaron cerca de 1.400 integrantes de la fuerza pública y anticipó que este será el primero de varios operativos contra las cerca de 100 estructuras delincuenciales que, según la Alcaldía, están identificadas en la ciudad.

Explicó que participaron cerca de 1.400 integrantes de la fuerza pública y anticipó que este será el primero de varios operativos contra las cerca de 100 estructuras delincuenciales que, según la Alcaldía, están identificadas en la ciudad. Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, explicó que la reforma tributaria distrital ya avanzó en sus principales componentes, entre ellos la sobretasa para financiar el alumbrado público inteligente. Si el proyecto termina de aprobarse, estimó que el cobro equivaldría en promedio a $11.000 mensuales para estrato 4, $19.000 para estrato 5 y $29.000 para estrato 6, con excepciones para hogares sin capacidad de pago.

Si el proyecto termina de aprobarse, estimó que el cobro equivaldría en promedio a $11.000 mensuales para estrato 4, $19.000 para estrato 5 y $29.000 para estrato 6, con excepciones para hogares sin capacidad de pago. Carlos Hernán Betancourt, director de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, cuestionó la sobretasa de alumbrado público y advirtió que calcularla con base en el avalúo catastral puede generar incrementos significativos para locales y centros comerciales. Sostuvo que el mayor costo podría trasladarse a precios, afectar la permanencia de algunos negocios y aumentar la presión tributaria sobre el sector.

y advirtió que calcularla con base en el avalúo catastral puede generar incrementos significativos para locales y centros comerciales. Sostuvo que el mayor costo podría trasladarse a precios, afectar la permanencia de algunos negocios y aumentar la presión tributaria sobre el sector. María Luisa Escolar, directora de Claro Empresas, informó que la compañía invirtió más de $125.000 millones este año en sus centros de datos para ampliar la capacidad de procesamiento y almacenamiento en Colombia . También destacó la recuperación de cerca del 90 % de la infraestructura tecnológica afectada por el terremoto en las primeras 48 horas y presentó la apuesta de la empresa por inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevos servicios digitales.

. También destacó la recuperación de cerca del 90 % de la infraestructura tecnológica afectada por el terremoto en las primeras 48 horas y presentó la apuesta de la empresa por inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevos servicios digitales. Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera, dio la bienvenida al nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez , y pidió fortalecer la producción de petróleo y gas, proteger el empleo y mantener personal con experiencia técnica en las principales vicepresidencias de la compañía. Además, d efendió el desarrollo de yacimientos no convencionales como una alternativa para aumentar las reservas energéticas del país .

, y pidió fortalecer la producción de petróleo y gas, proteger el empleo y mantener personal con experiencia técnica en las principales vicepresidencias de la compañía. Además, d . Iader Maldonado, director de Tecnología de Claro Empresas Colombia, explicó que el terremoto dejó afectadas más de 600 estaciones celulares, de las cuales cerca del 90 % se recuperó en tres días y el 98 % en una semana . Señaló además que Claro ya tiene desplegadas más de 2.800 estaciones 5G y la cobertura de esta tecnología está cerca del 55 % de la población del país.

. Señaló además que Claro ya tiene desplegadas más de 2.800 estaciones 5G y la cobertura de esta tecnología está cerca del 55 % de la población del país. Húber Darío Sánchez, alcalde de Ábrego, Norte de Santander, informó que las autoridades investigan el atentado en el que murieron dos policías en un sector urbano del municipio . Aseguró que todavía no se había determinado qué grupo fue responsable y anunció un consejo extraordinario de seguridad en el que se evaluarían medidas como un eventual toque de queda.

. Aseguró que todavía no se había determinado qué grupo fue responsable y anunció un consejo extraordinario de seguridad en el que se evaluarían medidas como un eventual toque de queda. Miguel Cendales, gerente de Ciberseguridad de Claro Colombia, advirtió que los ataques informáticos ya no buscan únicamente robar información, sino que pueden afectar directamente maquinaria, servicios públicos e incluso equipos médicos conectados a internet. Explicó que el uso de inteligencia artificial también está aumentando la velocidad y sofisticación de los ataques y llamó a que pequeñas y medianas empresas refuercen su protección digital.

Explicó que el uso de inteligencia artificial también está aumentando la velocidad y sofisticación de los ataques y llamó a que pequeñas y medianas empresas refuercen su protección digital. Alejandro Fernández, médico urólogo de la Clínica del Country y el Hospital Militar, explicó que la ciencia ha avanzado en métodos anticonceptivos masculinos capaces de detener temporalmente la producción de espermatozoides, pero todavía existen dificultades para garantizar que el efecto sea rápidamente reversible. También señaló que algunos tratamientos en investigación podrían interferir con receptores androgénicos y generar efectos secundarios como alteraciones en la erección.

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