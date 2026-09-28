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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Comerciantes del 20 de Julio llegan a acuerdo con el Distrito tras deuda cercana a 1.700 millones

Comerciantes del 20 de Julio llegan a acuerdo con el Distrito tras deuda cercana a 1.700 millones

Los comerciantes podrán ponerse al día con una deuda acumulada de más de 10 años y continuar bajo nuevos contratos.

Plaza de Mercado 20 de Julio.
Plaza de Mercado 20 de Julio. Foto Alcaldía de Bogotá.
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

60 de los 63 vendedores que desarrollan sus actividades en el 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal, llegaron a un acuerdo de pago con el Distrito que les permitirá continuar trabajando en este espacio bajo nuevas condiciones.

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La negociación de la deuda se produjo en medio de un proceso de restitución del predio derivado de una deuda cercana a los 1.700 millones de pesos, que se ha acumulado durante más de diez años por el pago de arriendos y servicios públicos.

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Los comerciantes que decidieron optar por el acuerdo podrán avanzar en el pago de las obligaciones pendientes y suscribir nuevos contratos con el Instituto para la Economía Social (IPES), entidad encargada de administrar el lugar.

“Aquí hay una decisión judicial que debemos cumplir, pero también hay personas que llevan años construyendo su actividad económica en este lugar. Por eso decidimos abrir una posibilidad para que quienes quisieran continuar pudieran hacerlo bajo nuevas condiciones, con acuerdos de pago y nuevos contratos”, explicó Catalina Arciniegas, directora del IPES.

El Recinto Ferial 20 de Julio es un espacio del que es dueño el Distrito, que está ubicado en San Cristóbal y es administrado por el IPES, donde vendedores desarrollan sus actividades comerciales de manera organizada.

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