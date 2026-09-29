Condenan a siete años de cárcel a excampeón mundial por abuso de dos menores de edad

El excampeón mundial de 'snooker' Graeme Dott, de 49 años, fue condenado este martes por un tribunal de Edimburgo a siete años de prisión por abusar de dos menores de edad durante diferentes periodos.

De acuerdo con la información del caso, Dott abusó de una niña entre 1993 y 1996 y posteriormente de un niño entre 2006 y 2010. Al comunicar la sentencia, el juez señaló que el condenado había privado a las víctimas de una parte de su infancia y calificó los hechos como una violación grave de la confianza.

La mujer, que actualmente tiene 40 años, relató ante las autoridades diferentes episodios ocurridos cuando era menor. Entre ellos, señaló que Dott le tocó los glúteos y que en otra ocasión se exhibió delante de ella.

También afirmó que el excampeón le pidió que se bajara los pantalones y le levantó la camiseta para besarle el estómago. Después, según su relato, le preguntó si quería jugar a las adivinanzas.



La denunciante aseguró que todavía recuerda el olor de las cremas para la piel utilizadas por Dott y describió cómo esas situaciones la dejaron "en shock y asustada".

¿Cuándo comenzaron las denuncias contra Graeme Dott?

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El caso relacionado con la mujer ya había llegado a conocimiento de la Policía en 2001, cuando las autoridades contactaron a Dott por estos hechos. Sin embargo, en ese momento no fue acusado.

La mujer volvió a denunciarlo el año pasado y el caso avanzó hasta el proceso judicial que terminó con la condena conocida este martes.

En el segundo caso, relacionado con un niño, la víctima declaró que Dott lo tocó de manera inapropiada en diferentes ocasiones. También afirmó que el entonces jugador le entregaba patatas fritas, bebidas y dinero como una supuesta "recompensa".

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Los hechos relacionados con los dos menores corresponden a periodos diferentes y fueron incluidos en el proceso que terminó con la sentencia de siete años de prisión.

¿Quién es Graeme Dott, excampeón mundial de 'snooker'?

Dott consiguió el Campeonato Mundial de 'snooker' en 2006, además de disputar otras dos finales del torneo, en 2004 y 2010.

Su carrera deportiva también quedó afectada por el proceso judicial. Tras conocerse su imputación, su nombre fue retirado del 'Hall of Fame' del 'snooker' mundial.

La sentencia de siete años de cárcel fue dictada por un tribunal de Edimburgo después del proceso en el que se establecieron los hechos relacionados con las dos víctimas.