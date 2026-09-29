Rumanía moviliza F-18 españoles tras detectar un dron cerca de su frontera con Ucrania

Cazas F-18 del Ejército del Aire español desplegados en Rumanía despegaron de urgencia este martes tras detectarse un objeto aéreo cerca de la frontera con Ucrania, mientras las autoridades investigan el hallazgo de un dron en una zona agrícola del este del país.

El Ministerio de Defensa rumano activó esta madrugada la patrulla aérea española para monitorizar la situación en el flanco oriental.

Paralelamente, la población de la región de Tulcea recibió alertas para resguardarse en sótanos y refugios civiles durante la madrugada, que duraron aproximadamente una hora y se levantaron tras confirmarse que no se detectaron intrusiones.

“Cabe destacar que los sistemas de radar del ejército no registraron ninguna entrada no autorizada alespacio aéreo nacional durante la pasada noche”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.



Por otra parte, equipos del Servicio de Inteligencia y del Ministerio del Interior investigan un objeto que provocó un incendio en el condado de Braila, en la Isla Grande del Danubio, a unos 20 kilómetros de la frontera ucraniana.

El perímetro de seguridad ya ha sido acordonado.

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Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Rumanía ha registrado más de 140 ataques en las inmediaciones de sus 650 kilómetros de frontera común y 49 incursiones no autorizadas.

Solo en lo que va de año se contabilizan 82 ataques cercanos y 30 violaciones del espacio aéreo rumano.