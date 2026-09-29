“No hay escondite en Santander”: gobernador anuncia ofensiva contra grupos armados

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que la Fuerza Pública mantiene operativos contra integrantes del ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada que estarían intentando delinquir en diferentes zonas del departamento.

El mandatario fue enfático al señalar que Santander tiene una geografía diversa y que las autoridades están llegando a los territorios donde estos grupos buscan refugiarse.

“No hay escondite en Santander para meterse. Hay que sacarlos. No pueden venir a instalarse grupos a delinquir y eso lo vamos a hacer con todos los bandidos”, señaló Juvenal Díaz.

El gobernador indicó que las operaciones hacen parte de las acciones que adelantan las autoridades para evitar que estructuras armadas con presencia en otras regiones lleguen a Santander o utilicen el departamento para desarrollar actividades criminales.



"Santander no es un refugio para delincuentes ni puede ser utilizado por grupos armados para aprovechar su geografía diversa y esconderse en zonas rurales del departamento", indicó el gobernador Juvenal Díaz, quien también aseguró que hoy la Fuerza Pública tiene una instrucción clara de perseguir a quienes intenten instalarse en el territorio para delinquir.

Destacó que, con el cambio de la política del Gobierno nacional frente a los grupos armados, se están haciendo efectivas órdenes de captura que habían estado suspendidas en el marco de procesos de paz.

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“No hay escondite en Santander para meterse. Hay que sacarlos”, afirmó el mandatario.

Díaz también aseguró que la Fuerza Pública adelanta operativos contra la minería ilegal en el páramo de Santurbán, una zona donde las autoridades han advertido sobre actividades que pueden afectar las fuentes hídricas y el ecosistema.

El gobernador insistió en que las acciones de seguridad no están dirigidas únicamente contra los grupos armados, sino también contra las actividades ilegales que se desarrollan en el territorio.

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“Hay que sacarlos”, reiteró el mandatario al referirse a quienes pretendan instalarse en Santander para delinquir.