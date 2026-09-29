En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jhon Jairo Torres
FMI
Iván Name
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / “No hay escondite en Santander”: gobernador anuncia ofensiva contra grupos armados

“No hay escondite en Santander”: gobernador anuncia ofensiva contra grupos armados

Juvenal Díaz aseguró que la Fuerza Pública adelanta operativos contra estructuras armadas como el ELN, Clan del Golfo y Autodefensas de la Sierra Nevada y también acciones contra la minería ilegal en el páramo de Santurbán.

Seguridad Barrancabermeja.
Seguridad Barrancabermeja.
Foto: Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que la Fuerza Pública mantiene operativos contra integrantes del ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada que estarían intentando delinquir en diferentes zonas del departamento.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El mandatario fue enfático al señalar que Santander tiene una geografía diversa y que las autoridades están llegando a los territorios donde estos grupos buscan refugiarse.

Últimas noticias

Ataques sicariales encienden alerta en Santander.jpg
Santanderes

No para la violencia en Santander: tres hombres fueron asesinados en Puerto Wilches y Floridablanca

Referencia de abuso a menores.jpg
Santanderes

A juicio optómetra por presunto abuso sexual contra su hijastra en Santander

“No hay escondite en Santander para meterse. Hay que sacarlos. No pueden venir a instalarse grupos a delinquir y eso lo vamos a hacer con todos los bandidos”, señaló Juvenal Díaz.

El gobernador indicó que las operaciones hacen parte de las acciones que adelantan las autoridades para evitar que estructuras armadas con presencia en otras regiones lleguen a Santander o utilicen el departamento para desarrollar actividades criminales.

"Santander no es un refugio para delincuentes ni puede ser utilizado por grupos armados para aprovechar su geografía diversa y esconderse en zonas rurales del departamento", indicó el gobernador Juvenal Díaz, quien también aseguró que hoy la Fuerza Pública tiene una instrucción clara de perseguir a quienes intenten instalarse en el territorio para delinquir.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Destacó que, con el cambio de la política del Gobierno nacional frente a los grupos armados, se están haciendo efectivas órdenes de captura que habían estado suspendidas en el marco de procesos de paz.

Publicidad

“No hay escondite en Santander para meterse. Hay que sacarlos”, afirmó el mandatario.

Díaz también aseguró que la Fuerza Pública adelanta operativos contra la minería ilegal en el páramo de Santurbán, una zona donde las autoridades han advertido sobre actividades que pueden afectar las fuentes hídricas y el ecosistema.

El gobernador insistió en que las acciones de seguridad no están dirigidas únicamente contra los grupos armados, sino también contra las actividades ilegales que se desarrollan en el territorio.

Publicidad

“Hay que sacarlos”, reiteró el mandatario al referirse a quienes pretendan instalarse en Santander para delinquir.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad