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Blu Radio  / Judicial  / Con apoyo de drones cayó cabecilla narco del Clan del Golfo pedido en extradición por EE.UU.

Con apoyo de drones cayó cabecilla narco del Clan del Golfo pedido en extradición por EE.UU.

El hombre, capturado en zona rural de Turbo, Antioquia, es señalado de coordinar el envío de más de una tonelada de cocaína al mes hacia Centro y Norteamérica.

Con apoyo de drones cayó cabecilla narco del Clan del Golfo.
Con apoyo de drones cayó cabecilla narco del Clan del Golfo. Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Una operación de inteligencia apoyada con drones suministrados por el Gobierno de Estados Unidos, permitió a las autoridades ubicar y capturar en zona rural de Turbo, Antioquia, a alias ‘Ñato’ o ‘Cachaco’, señalado de integrar la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

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El operativo fue desplegado por tropas de la Brigada 17 del Ejército, en coordinación con la Policía y agentes de la DEA. Para localizar al hombre, las autoridades emplearon los drones dotados con sistemas electroópticos e infrarrojos (EO/IR), capaces de realizar vigilancia durante el día y la noche.

Imagen aérea de la captura de narco del Clan del Golfo.
Imagen aérea de la captura de narco del Clan del Golfo. Suministrada.

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Uno de los elementos determinantes fue la capacidad de estos equipos para obtener imágenes térmicas y detectar diferencias de temperatura, además de realizar mediciones de distancia mediante telémetro láser. Estas capacidades permitieron mantener el seguimiento en una zona de difícil visibilidad, donde el señalado habría intentado ocultarse.

Alias ‘Ñato’ habría tratado de pasar desapercibido como ganadero de la región para evadir el despliegue de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el seguimiento aéreo permitió establecer su ubicación y orientar a las tropas que finalmente realizaron la captura.

Con apoyo de drones cayó cabecilla narco del Clan del Golfo.
Con apoyo de drones cayó cabecilla narco del Clan del Golfo. Suministrada.

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El hombre, de 48 años, es señalado de ser un dinamizador del narcotráfico en Córdoba y el Urabá antioqueño, y de coordinar el envío de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína mensual hacia Centro y Norteamérica. Además, es requerido por una corte federal del Distrito de Massachusetts, Estados Unidos, por el envío de cocaína hacia ese país, y tenía una orden de captura vigente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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La operación hace parte de las acciones de la Séptima División del Ejército contra las fuentes de financiación del Clan del Golfo en el noroccidente del país. En este caso, el componente tecnológico permitió apoyar la ubicación del objetivo antes de la intervención de las tropas en tierra.

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