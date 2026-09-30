Dos capturados por homicidio tras ataque armado en estación de servicio de Floridablanca

Un hombre fue asesinado y otra persona herida dejó un ataque con arma de fuego ocurrido en una estación de servicio ubicada en la vía Floridablanca-Girón, en el sector de Río Frío. La rápida reacción de la Policía permitió la captura de dos presuntos responsables.

El hecho ocurrió en la estación de servicio Río Frío, sobre el Anillo Vial. De acuerdo con la información entregada a las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar NS 200, de color negro y placas VGZ61G, llegaron al establecimiento.

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Uno de los ocupantes, quien vestía una chaqueta negra y amarilla, descendió de la motocicleta y se dirigió hacia un hombre que se encontraba sentado en las sillas de la zona refrescante. Sin mediar palabra, habría desenfundado un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades.

No para la violencia en Santander: tres hombres fueron asesinados en Puerto Wilches y Floridablanca #VocesySonidos https://t.co/k1NJlXAI1A — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 29, 2026

La víctima fue identificada como Diego Fernando Valbuena Arciniegas, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió en el lugar. La víctima al parecer había salido de la cárcel tras cumplir una pena.



En el ataque también resultó herido Gilberto González Pinzón, quien fue trasladado en un taxi a la Clínica FOSCAL. Presentaba una herida en el talón del pie derecho y, según el reporte inicial, se encontraba estable.

Tras conocerse el ataque, la Policía activó el plan candado y, con apoyo de unidades de las estaciones de Floridablanca y Girón, logró ubicar a los presuntos agresores en el sector de Codisel.

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Los sujetos abandonaron la motocicleta y emprendieron la huida hacia una zona boscosa. Las autoridades realizaron un cerco y lograron ubicarlos nuevamente. En medio del procedimiento se presentó un intercambio de disparos y uno de los presuntos agresores resultó herido en un pie.

#Atención Un hombre muerto y otro herido deja un ataque sicarial en una estación de servicio del Anillo Vial, entre Floridablanca y Girón. La persona lesionada sería un hombre contra quien no estaba dirigido el atentado. Una bala perdida le impactó en una pierna #MañanasBlu pic.twitter.com/Oj8jAvt3Qz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 29, 2026

Finalmente, dos hombres fueron capturados. En el procedimiento, la Policía reportó la incautación de un arma de fuego tipo revólver y la motocicleta presuntamente utilizada para cometer el ataque. Los detenidos fueron identificados como Juan Sebastian Daza, de 19 años, y Eduin José Campos Yanez, de 30 años, de origen venezolano.

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Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el homicidio y las lesiones. La investigación también busca establecer los móviles del crimen que estaría relacionado con un presunto 'ajuste de cuentas", entre bandas criminales, señalaron las autoridades.

Según información preliminar de la Sijín, la víctima mortal registraría nueve anotaciones judiciales por diferentes delitos, dato que deberá ser establecido y verificado dentro de la investigación judicial.