En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jhon Jairo Torres
FlyDubai
FMI
Charlie Zaa
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos capturados por homicidio tras ataque armado en estación de servicio de Floridablanca

Dos capturados por homicidio tras ataque armado en estación de servicio de Floridablanca

La Policía de Bucaramanga reveló que los capturados por el homicidio son Juan Sebastián Daza y Eduin José Campos Yanez, este último de nacionalidad venezolana.

Ataques sicariales encienden alerta en Santander.jpg
Imagen de las autoridades. Ataques sicariales encienden alerta en Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Un hombre fue asesinado y otra persona herida dejó un ataque con arma de fuego ocurrido en una estación de servicio ubicada en la vía Floridablanca-Girón, en el sector de Río Frío. La rápida reacción de la Policía permitió la captura de dos presuntos responsables.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El hecho ocurrió en la estación de servicio Río Frío, sobre el Anillo Vial. De acuerdo con la información entregada a las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar NS 200, de color negro y placas VGZ61G, llegaron al establecimiento.

Últimas noticias

FOTO ACCIDENTE CAMIÓN EN GIÓN.jpg
Santanderes

Tres accidentes de tránsito dejan cuatro muertos en Santander y varios heridos

Fatal accidente en Girón Santander.jpg
Santanderes

Dos muertos y ocho heridos dejó grave accidente en Girón

Publicidad

Uno de los ocupantes, quien vestía una chaqueta negra y amarilla, descendió de la motocicleta y se dirigió hacia un hombre que se encontraba sentado en las sillas de la zona refrescante. Sin mediar palabra, habría desenfundado un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades.

La víctima fue identificada como Diego Fernando Valbuena Arciniegas, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió en el lugar. La víctima al parecer había salido de la cárcel tras cumplir una pena.

En el ataque también resultó herido Gilberto González Pinzón, quien fue trasladado en un taxi a la Clínica FOSCAL. Presentaba una herida en el talón del pie derecho y, según el reporte inicial, se encontraba estable.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Tras conocerse el ataque, la Policía activó el plan candado y, con apoyo de unidades de las estaciones de Floridablanca y Girón, logró ubicar a los presuntos agresores en el sector de Codisel.

Publicidad

Los sujetos abandonaron la motocicleta y emprendieron la huida hacia una zona boscosa. Las autoridades realizaron un cerco y lograron ubicarlos nuevamente. En medio del procedimiento se presentó un intercambio de disparos y uno de los presuntos agresores resultó herido en un pie.

Finalmente, dos hombres fueron capturados. En el procedimiento, la Policía reportó la incautación de un arma de fuego tipo revólver y la motocicleta presuntamente utilizada para cometer el ataque. Los detenidos fueron identificados como Juan Sebastian Daza, de 19 años, y Eduin José Campos Yanez, de 30 años, de origen venezolano.

Publicidad

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el homicidio y las lesiones. La investigación también busca establecer los móviles del crimen que estaría relacionado con un presunto 'ajuste de cuentas", entre bandas criminales, señalaron las autoridades.

Según información preliminar de la Sijín, la víctima mortal registraría nueve anotaciones judiciales por diferentes delitos, dato que deberá ser establecido y verificado dentro de la investigación judicial.

Relacionados

Judicial

Floridablanca

Policía Nacional

Homicidios

Bandas criminales

Bucaramanga

Santander

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad