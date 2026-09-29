Dos muertos y ocho heridos dejó grave accidente en Girón

Una tractomula habría quedado sin frenos y desató una grave emergencia en el sector de Puerta Grande, en la vía que comunica a Lebrija con Girón.

El vehículo chocó contra otro automotor, impactó a dos motociclistas y terminó provocando que uno de los vehículos involucrados se fuera contra una vivienda. Dos personas murieron y ocho más fueron trasladadas a centros asistenciales.

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El siniestro ocurrió hacia las 5:45 de la tarde del martes 29 de septiembre, en la vía que comunica a Lebrija con Girón. Una tractomula de placas VVA-563, afiliada a Avícola El Guamito y que transportaba huevos, habría presentado una falla en el sistema de frenos.

De acuerdo con la hipótesis preliminar, el conductor perdió el control y chocó contra la parte trasera de un furgón de la empresa Envía, de placas ESX-610. En medio de la emergencia también fueron impactadas dos motocicletas.



La tractomula terminó completamente volcada sobre la vía, mientras que el furgón salió de la carretera y terminó contra una vivienda del sector.

Una de las víctimas fatales fue un joven que se movilizaba en una motocicleta y que murió en el sitio. Según las autoridades, era oriundo del Valle del Cauca y residía en Girón.

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La segunda víctima fue Elsa Prada, una mujer que se encontraba dentro de la vivienda impactada por uno de los vehículos. Su sobrino, Miguel Valdivieso, contó que ella estaba en la sala cuando el automotor golpeó la casa y desprendió un muro.

Según Valdivieso, Elsa "sufrió múltiples fracturas y un trauma craneoencefálico y fue trasladada a una clínica.

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También resultó lesionado su primo, quien sufrió fracturas, esperamos como todos las investigaciones de las autoridades.

Rolando Uribe, coordinador de servicio de vías de La Cigarra, describió la emergencia como una escena de gran complejidad, en el accidente estuvieron involucrados un tractocamión, una turbo y dos motocicletas, mientras que entre los afectados había peatones, ciclistas y motociclistas.

“Fue un momento terrible”, relató Uribe, quien explicó que varias personas intentaban ayudar mientras los organismos de emergencia llegaban para atender a los heridos.

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El sargento Carlos Portilla, supervisor de operaciones de Bomberos de Floridablanca, confirmó que al llegar encontraron múltiples vehículos involucrados y uno de ellos dentro de una vivienda.

Los bomberos concentraron parte de sus labores en liberar a una persona que había quedado atrapada dentro de uno de los vehículos. Cuatro personas fueron trasladadas en las ambulancias de Bomberos, mientras otros lesionados fueron movilizados en vehículos particulares.

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Juan Carlos Pinto, secretario de Tránsito y Transporte de Girón, señaló que la hipótesis preliminar apunta a una falla en el sistema de frenos del tractocamión.

El vehículo habría perdido el control durante el recorrido y, además de chocar contra otro automotor, terminó impactando a los dos motociclistas.

El conductor de la tractomula sufrió múltiples fracturas, algunas de gravedad. Fue atendido inicialmente en el Hospital de Girón y posteriormente remitido a la Clínica Foscal.

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Las autoridades permanecieron en el lugar adelantando las labores de investigación para establecer exactamente cómo ocurrió el accidente y determinar si hubo más personas involucradas.

La vía permaneció afectada mientras se realizaba la atención de la emergencia y el retiro de los vehículos.