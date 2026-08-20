Con viaducto terminarán obra de la nueva vía Lebrija – Barrancabermeja tras derrumbe

La construcción del viaducto que permitirá superar la falla geológica en la Unidad Funcional 8 de la Ruta del Cacao se perfila como la solución definitiva para el único tramo que aún impide que este proyecto vial, entre Bucaramanga y Barrancabermeja, alcance el 100 % de ejecución.

La información fue conocida en el marco del informe de veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde se hizo seguimiento al estado de las obras y a la solución planteada para el punto crítico, afectado por un gigantesco derrumbe ocurrido en octubre de 2023.

De acuerdo con Juan Carlos Niño, veedor de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el proyecto presenta actualmente un avance contractual cercano al 98,92 %, aunque ya no se contempla la ejecución de nuevas obras diferentes a las necesarias para completar la Unidad Funcional 8.

“El tramo que hace falta es el único tramo que hace falta para terminar ya el proyecto. La alternativa que se encuentra en proceso de aprobación contempla la construcción de un viaducto de dovelas sucesivas, con dos luces principales de aproximadamente 180 metros cada una, además de estructuras en los extremos que funcionarían como contrapesos”, explicó Niño.



En total, la estructura podría alcanzar una longitud de entre 400 y 420 metros, dependiendo de la configuración definitiva que resulte de la revisión de los diseños.

La solución también incluye la estabilización de los taludes en la parte baja de la montaña, con el propósito de brindar condiciones de seguridad y estabilidad al viaducto y al corredor vial.

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“Yo creería que la solución final, en un 99,9 %, va a ser el viaducto”, señaló Niño, quien destacó que esta alternativa permitiría superar la zona de falla que ya había sido identificada desde las primeras etapas del proyecto.

El camino hacia la construcción de la estructura comenzó a tomar forma con el acuerdo suscrito el 13 de marzo de 2026, mediante el cual se establecieron dos etapas para atender la Unidad Funcional 8: una fase de preconstrucción de un año y posteriormente una etapa de construcción de dos años.

Dentro de la fase inicial se estableció un periodo de aproximadamente cuatro meses para que el concesionario desarrollara y entregara los diseños de la solución.

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Según el seguimiento presentado por la veeduría, esos diseños fueron entregados el 13 de julio de 2026 a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la interventoría.

Ahora corresponde a estas entidades revisar y avalar técnicamente la propuesta. Aunque podrían presentarse ajustes al diseño, la expectativa de la veeduría es que no haya un cambio sustancial en la solución planteada.

“Ya son modificaciones pequeñas sobre el diseño máximo”, explicó Niño, al señalar que la construcción del viaducto es, a su juicio, la alternativa que tiene mayor probabilidad de convertirse en la solución definitiva.

El derrumbe que frenó la terminación de la Ruta del Cacao

La Unidad Funcional 8 se convirtió en el principal obstáculo para completar la Ruta del Cacao después del movimiento de tierra registrado en octubre de 2023, que afectó de manera significativa este sector de la carretera.

Desde entonces, la solución de ingeniería para superar la zona de inestabilidad ha sido objeto de análisis y modificaciones, mientras el resto del proyecto ha avanzado hasta alcanzar el 100% de ejecución.

Con la construcción del viaducto se busca precisamente evitar que la carretera atraviese directamente la zona más comprometida de la montaña, trasladando el paso vehicular hacia una estructura diseñada para superar la falla.

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Si se mantiene el cronograma establecido, la Unidad Funcional 8 tendría un año de preconstrucción y dos años de construcción. Bajo ese escenario, la Ruta del Cacao podría estar completamente terminada hacia marzo de 2029.

Por ahora, el paso siguiente es que la ANI y la interventoría avalen los diseños entregados por el concesionario. Una vez superada esa revisión, comenzaría a tomar forma la construcción del viaducto que deberá resolver, finalmente, el punto crítico que desde 2023 mantiene inconclusa la obra.