Estos serían los nombres de la nueva cúpula militar del Gobierno De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella tendría definida la nueva línea de mando de las Fuerzas Militares. Blu Radio conoció que los cambios contemplarían movimientos en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, cuyos nombres estarían ya sobre el escritorio del mandatario.

Uno de los principales movimientos sería el regreso al servicio del general Erick Rodríguez, quien asumiría como comandante general de las Fuerzas Militares. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el oficial habría salido de la institución durante el gobierno de Gustavo Petro tras sus denuncias relacionadas con la carnetización durante las elecciones presidenciales. Ahora regresaría para ocupar el cargo de mayor responsabilidad dentro de la estructura militar.

Para el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares estaría previsto el general Carlos Carrasquilla. Desde esta posición tendría bajo su responsabilidad la articulación de las operaciones y capacidades de las diferentes fuerzas. En el Ejército, entretanto, el general José Bertulfo Soto sería designado como nuevo comandante, acompañado por el general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante de la institución.

Precisamente, el posible nombramiento de Soto y Morales tendría consecuencias dentro del generalato del Ejército debido a la antigüedad. Tendrían que salir de la institución por ser más antiguos que los nuevos comandantes. Entre los nombres conocidos están los generales Correa, Rincón, Alonso, Rodríguez, Vargas e Hidarga, además de otros oficiales que harían parte de la lista de generales con mayor antigüedad.



La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) también tendría un nuevo comandante. El cargo sería ocupado por el mayor general Adolfo Alfonso Lozano Ariza, quien entraría en reemplazo del general Carlos Sirba. En la Armada Nacional, por su parte, el mando quedaría en manos del vicealmirante Carlos Ernesto Segovia, quien reemplazaría al almirante Juan Ricardo Rosso.

Otro de los movimientos previstos sería el regreso del general Óscar Murillo, quien estaría al frente de la Escuela Superior de Guerra, institución encargada de la formación y capacitación de los altos mandos militares.

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De esta manera, la eventual nueva cúpula implicaría cambios en las principales fuerzas y en cargos estratégicos de la estructura militar colombiana.