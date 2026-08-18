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Blu Radio  / Nación  / Presidente Abelardo de la Espriella se reunió con altas cortes en el Palacio de Justicia

Presidente Abelardo de la Espriella se reunió con altas cortes en el Palacio de Justicia

De acuerdo con lo señalado sobre el encuentro en la Corte Suprema, la reunión permitió reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso y trabajar de manera armónica, con independencia y dentro de las competencias establecidas.

Abelardo De La Espriella se reunío con altas cortes
Abelardo De La Espriella se reunío con altas cortes
Presidencia
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, adelantó este martes una agenda institucional en el Palacio de Justicia, en la que sostuvo reuniones con representantes de las altas cortes y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en un recorrido enfocado en fortalecer la cooperación frente a los desafíos del actual Gobierno que involucran a la justicia colombiana.

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Durante la jornada, el mandatario se reunió con el Consejo de Estado, en cabeza de su presidente, magistrado Alberto Montaña; con la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente es el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez; y con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se trató de una visita institucional a la Rama Judicial, en la que se destacó la importancia de mantener la independencia judicial y el respeto por las competencias de cada una de las instituciones.

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En el caso de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez recibió al presidente de la República en su primera visita a la corporación desde su posesión. En el encuentro también participaron el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez.

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A la reunión también asistió el ministro de Justicia, Iván Cancino González, quien acompañó al presidente durante la agenda institucional. La jornada del mandatario con la Rama Judicial se produjo después de que, en horas de la mañana, iniciara su agenda junto al ministro de Justicia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con lo señalado sobre el encuentro en la Corte Suprema, la reunión permitió reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso y trabajar de manera armónica, con independencia y dentro de las competencias establecidas por la Constitución y la ley.

La agenda con la Rama Judicial continuará la próxima semana con una reunión con la Corte Constitucional, corporación que tendrá entre sus asuntos el estudio del decreto de emergencia económica anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella tras el terremoto.

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