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Temblores hoy 18 de agosto en Colombia: últimos reportes del Servicio Geológico

El Servicio Geológico Colombiano entregó el reporte de los eventos sísmicos registrados entre la noche del lunes y la madrugada de este martes.

Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca.
Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca.
Foto EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios movimientos sísmicos registrados entre la noche del lunes 17 de agosto y la madrugada de este martes 18 de agosto. Los eventos telúricos tuvieron como epicentros principales zonas situadas en el departamento del Chocó y sectores cercanos al Valle del Cauca.

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El primer evento se produjo a las 10:59 p. m. del lunes 17 de agosto, alcanzando una magnitud de 3,1 y una profundidad de 50 kilómetros. El SGC localizó el epicentro a 37 kilómetros de Calima, Valle del Cauca, en el sector de El Litoral del San Juan, en Chocó.

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De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, "el evento tuvo una ubicación de 4,13° de latitud y -76,75° de longitud y fue registrado por 66 estaciones". La entidad identificó entre las poblaciones más próximas a Calima, a 37 kilómetros; Buenaventura, a 41 kilómetros, y Restrepo, a 43 kilómetros.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira.
Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.

Antes de la medianoche del lunes, a las 11:52 p. m., el organismo registró un sismo de magnitud 2,5 en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, a una profundidad superficial menor a 30 kilómetros y localizado a 13 kilómetros de Sipí.

Luego, a las 11:56 p. m., se presentó otro temblor de magnitud 2,8 y una profundidad de 34 kilómetros, ubicado a 20 kilómetros de Carmen del Darién, Chocó, y registrado por 35 estaciones. Este último evento también se sintió cerca de los municipios antioqueños de Murindó y Vigía del Fuerte.

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En la madrugada de este martes 18 de agosto, a las 3:42 a. m., las estaciones captaron un nuevo sismo de magnitud 3,1 con profundidad superficial menor a 30 kilómetros. El epicentro se estableció a 28 kilómetros de Sipí, Chocó, siendo registrado por 62 estaciones y con cercanía a Trujillo (Valle del Cauca) y Nóvita (Chocó).

Temblor en Colombia este 18 de agosto en Chocó
Temblor en Colombia este 18 de agosto en Chocó
Foto: Servicio Geológico Colombiano

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Posteriormente, a las 5:49 a. m. de este mismo martes, el SGC reportó un nuevo evento en Medio San Juan (Andagoya), Chocó. Este sismo alcanzó una magnitud de 3,4 y contó con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, estando localizado a 12 kilómetros de Sipí.

El SGC recordó que la información de los boletines sísmicos "puede estar sujeta a cambios a medida que avanza el procesamiento de los datos".

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