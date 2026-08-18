Temblores hoy 18 de agosto en Colombia: últimos reportes del Servicio Geológico

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios movimientos sísmicos registrados entre la noche del lunes 17 de agosto y la madrugada de este martes 18 de agosto. Los eventos telúricos tuvieron como epicentros principales zonas situadas en el departamento del Chocó y sectores cercanos al Valle del Cauca.

El primer evento se produjo a las 10:59 p. m. del lunes 17 de agosto, alcanzando una magnitud de 3,1 y una profundidad de 50 kilómetros. El SGC localizó el epicentro a 37 kilómetros de Calima, Valle del Cauca, en el sector de El Litoral del San Juan, en Chocó.

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, "el evento tuvo una ubicación de 4,13° de latitud y -76,75° de longitud y fue registrado por 66 estaciones". La entidad identificó entre las poblaciones más próximas a Calima, a 37 kilómetros; Buenaventura, a 41 kilómetros, y Restrepo, a 43 kilómetros.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.

Antes de la medianoche del lunes, a las 11:52 p. m., el organismo registró un sismo de magnitud 2,5 en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, a una profundidad superficial menor a 30 kilómetros y localizado a 13 kilómetros de Sipí.



Luego, a las 11:56 p. m., se presentó otro temblor de magnitud 2,8 y una profundidad de 34 kilómetros, ubicado a 20 kilómetros de Carmen del Darién, Chocó, y registrado por 35 estaciones. Este último evento también se sintió cerca de los municipios antioqueños de Murindó y Vigía del Fuerte.

En la madrugada de este martes 18 de agosto, a las 3:42 a. m., las estaciones captaron un nuevo sismo de magnitud 3,1 con profundidad superficial menor a 30 kilómetros. El epicentro se estableció a 28 kilómetros de Sipí, Chocó, siendo registrado por 62 estaciones y con cercanía a Trujillo (Valle del Cauca) y Nóvita (Chocó).

Temblor en Colombia este 18 de agosto en Chocó Foto: Servicio Geológico Colombiano

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Posteriormente, a las 5:49 a. m. de este mismo martes, el SGC reportó un nuevo evento en Medio San Juan (Andagoya), Chocó. Este sismo alcanzó una magnitud de 3,4 y contó con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, estando localizado a 12 kilómetros de Sipí.

El SGC recordó que la información de los boletines sísmicos "puede estar sujeta a cambios a medida que avanza el procesamiento de los datos".