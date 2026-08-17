Presidente De La Espriella: "Reconstrucción por terremoto costará alrededor de 30 billones de pesos"

El presidente Abelardo de la Espriella, dijo este lunes que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto costará al menos 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares), según estimaciones de una firma privada.

"Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos", indicó el mandatario en una alocución al país.

Las pérdidas físicas directas ocasionadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia fueron estimadas de manera preliminar en cerca de $30 billones, de acuerdo con una modelación presentada este lunes por el presidente Abelardo de la Espriella.

La cifra corresponde a los daños calculados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, los cinco departamentos que concentran parte importante de las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.



Durante una alocución al país, el mandatario explicó que una firma privada realizó la primera estimación de las pérdidas físicas. Del monto calculado, aproximadamente $24,5 billones corresponden a edificaciones, mientras que otros $5,5 billones están relacionados con infraestructura.

De la Espriella aclaró que los $30 billones no constituyen una valoración definitiva. Se trata de una primera aproximación que deberá actualizarse a medida que avance la caracterización de los daños en cada territorio.

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La estimación se concentra en pérdidas físicas directas. Por esa razón, el valor presentado no debe interpretarse como el costo final de toda la emergencia ni como una cifra cerrada para el proceso de reconstrucción.

La firma mencionada por el mandatario es INGENIAR Risk Intelligence, una consultora especializada en evaluación y modelación del riesgo de desastres. La compañía desarrolla estudios relacionados con amenazas naturales, riesgo sísmico, planificación y protección financiera.

Chocó concentra la mayor afectación proporcional

El presidente señaló que Chocó requiere una atención particular. Aunque el valor absoluto de las pérdidas en ese departamento puede ser menor frente a territorios con una infraestructura y un patrimonio construido más grandes, De la Espriella indicó que la afectación proporcional es la más alta.

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En ese contexto, el mandatario planteó la necesidad de desarrollar un “Plan Marshall” para Chocó, con el propósito de atender la reconstrucción y las necesidades que, según señaló, se han acumulado históricamente en el departamento.

¿Qué incluyen los $30 billones?

Edificaciones: cerca de $24,5 billones.

Infraestructura: alrededor de $5,5 billones.

Total estimado: cerca de $30 billones.

Estos valores corresponden a pérdidas físicas directas modeladas para Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

La dimensión económica del desastre se suma a una emergencia que todavía se encuentra en fase de atención y evaluación. Según el balance conocido antes de la alocución presidencial, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportaba afectaciones en 15 departamentos y 450 municipios.

Por ahora, la cifra de $30 billones constituye el primer cálculo económico de gran escala presentado públicamente por el Gobierno tras el terremoto. El propio presidente advirtió que el monto será ajustado conforme se obtenga información más precisa sobre los daños registrados en cada una de las regiones.