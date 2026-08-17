Vicepresidente agradece ayudas a damnificados del terremoto y pide mantener donaciones

El Gobierno nacional hizo un llamado a los colombianos a mantener las donaciones para las familias afectadas por el terremoto que sacudió varias regiones del país, al advertir que las necesidades humanitarias continúan en los albergues.

Desde el centro de acopio instalado en Unicentro, en el norte de Bogotá, el vicepresidente José Manuel Restrepo agradeció las ayudas entregadas por miles de ciudadanos, así como los aportes anunciados por empresas privadas y gobiernos extranjeros.

Restrepo destacó que se han recolectado toneladas de ayudas que ya están siendo distribuidas en las zonas afectadas y resaltó la solidaridad de diferentes sectores del país. También informó que empresas han realizado donaciones de gran magnitud y mencionó específicamente el aporte de 1,5 millones de dólares anunciado por Drummond.

A esto se suman los recursos y ayudas internacionales gestionados por el Gobierno. El vicepresidente señaló que el Reino Unido se pronunció este lunes para apoyar la atención de la emergencia, después de que otros países, entre ellos Estados Unidos, México, Ecuador y El Salvador, también manifestaran su respaldo.



Sin embargo, Restrepo insistió en que la emergencia todavía requiere el apoyo de los ciudadanos. Según explicó, en los albergues se necesitan desde agua e insumos básicos hasta plantas eléctricas y materiales de construcción que permitan avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

¿Qué necesitan los albergues?

Publicidad

Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente, explicó que las necesidades más urgentes están relacionadas con las condiciones en las que permanecen las familias damnificadas.

Entre los elementos prioritarios mencionó carpas, colchones, sábanas, almohadas y toldillos. Estos últimos son especialmente importantes en zonas como Chocó y Buenaventura, donde se busca reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y la malaria.

También se requieren kits de cocina, debido a que muchas familias tienen dificultades para preparar sus alimentos, además de kits de alimentación y los denominados kits de noche.

Publicidad

Céspedes agregó que las lluvias han complicado las condiciones de los albergues, particularmente en Chocó y Risaralda. Por esa razón, también se están solicitando estibas para elevar los colchones y evitar que se mojen.

El llamado del Gobierno es, por tanto, a que las ayudas respondan a las necesidades concretas de las comunidades y a las condiciones que enfrentan las familias mientras permanecen en los lugares de atención.

Restrepo también envió un mensaje de condolencias a las familias de las personas que murieron como consecuencia del terremoto y aseguró que continuará haciendo presencia en los territorios afectados.

Este martes se desplazará al Quindío, acompañado por el ministro de Comercio. Posteriormente viajará a Caldas, donde tiene previsto visitar Manizales, Santa María, Chinchiná y Pensilvania.

El vicepresidente señaló que regresará a Bogotá para participar en el Consejo de Ministros y continuar desde allí con el seguimiento a las acciones desplegadas para atender la emergencia.