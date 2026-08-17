Asciende a 289 los fallecidos y baja a 143 desaparecidos tras terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella entregó este lunes, 17 de agosto, las cifras consolidadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La tragedia acumula 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Además hay 26.945 viviendas destruidas.

De acuerdo con el mandatario, estas cifras son preliminares y reiteró la presencia de autoridades, unidades de socorro y apoyo internacional en cada una de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Además, dio un minuto de silencio en respeto y honor a los 289 fallecidos que ha dejado esta emergencia en el país.

"Me ocupo en aquellos que buscan a un familiar desaparecido. Estoy pensando todo el tiempo en las decenas de miles de familias que perdieron su vivienda y de aquellos que contemplan la pérdida del trabajo de toda una vida. La patria está de luto, queridos compatriotas, pero la patria también está de pie. Trabajando y rugiendo. A ellos, a las víctimas, dediquemos un minuto de silencio y oración", expresó.

La emergencia también dejó una profunda afectación en materia de vivienda. De acuerdo con el reporte, 120.328 familias habían sido registradas como afectadas, una cifra que evidencia el impacto de la tragedia sobre miles de hogares. En total, 26.945 viviendas quedaron destruidas y más de 127.557 resultaron averiadas, dejando a numerosas familias frente a la necesidad de encontrar soluciones de alojamiento, reparación y recuperación de sus bienes.



Las 26.945 viviendas destruidas representan pérdidas materiales de gran dimensión, mientras que las más de 127.557 viviendas averiadas amplían considerablemente las necesidades de reconstrucción y reparación.

Con 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, el balance humano constituye el aspecto más doloroso de la emergencia. A ello se suma la situación de más de 120.000 familias afectadas, que enfrentan las consecuencias de la pérdida o deterioro de sus viviendas y de la alteración de las condiciones normales de vida.