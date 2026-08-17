Shakira llegó a Quibdó a visitar a damnificados del terremoto

Imágenes publicadas este lunes muestran a la artista descendiendo de una aeronave en Quibdó. Por su parte, Noticias Caracol difundió el registro de su llegada a través de sus canales oficiales y señaló que Shakira visitaría colegios y sectores afectados por el terremoto.

La visita ocurre en medio de las labores de atención a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto. Según los reportes publicados durante la jornada, la cantante tiene previsto recorrer algunas de las zonas que resultaron afectadas y conocer de cerca la situación de las familias damnificadas.

Shakira recorrió zonas afectadas en Quibdó

Tras su llegada, la artista comenzó un recorrido por sectores de la capital del Chocó y estuvo acompañada por integrantes de su equipo y representantes de su organización, mientras visitaba lugares afectados por la emergencia.



Durante la jornada también se conoció que tiene previsto visitar instituciones educativas relacionadas con el trabajo de la Fundación Pies Descalzos. Entre los lugares mencionados está el Colegio Industrial Carrasquilla.

La relación de la cantante con Quibdó también está vinculada al trabajo que su fundación desarrolla en la ciudad. La organización inauguró en 2005 la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (Intar), destinada a estudiantes de primaria.

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"Estoy feliz de estar con ustedes (...) No hay manera de aliviar el dolor de tantos, pero lo que sí hay es compromiso de estar aquí y no abandonar al Chocó, como ha sido históricamente abandonado", "es un lugar que quiero", declaró la cantante a Fayber Mosquera.

La llegada de Shakira a Quibdó comenzó a circular en redes sociales durante la tarde de este lunes. Hasta las primeras horas de la tarde, la información disponible sobre la visita estaba concentrada principalmente en registros audiovisuales y publicaciones en sus cuentas oficiales.

La visita de Shakira se produce siete días después del terremoto que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que también provocó afectaciones en otros departamentos del país.