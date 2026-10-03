Fuerte temblor de 4.1 sacudió a Colombia: SGC ubicó el epicentro en Istmina, Chocó

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este sábado 3 de octubre ocurrió un fuerte temblor de 4.1, el cual se sintió en algunas partes del país.

Según el boletín actualizado de la entidad, se registró a las 9:29 con epicentro en Istmina, Chocó. La profundidad fue de 37 kilómetros.

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La actividad sísmica que continúa registrándose en el departamento del Chocó, semanas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, mantiene en alerta e incertidumbre a habitantes de varias zonas del país. Sin embargo, de acuerdo con Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este comportamiento corresponde a una situación particular conocida como enjambre sísmico, que puede prolongarse durante días, semanas o incluso meses.

Tovar explicó que lo registrado actualmente en la región no corresponde únicamente a las réplicas esperadas después de un terremoto de gran magnitud. La principal diferencia está en la profundidad y en la manera en que se distribuyen los eventos.



“Cuando tenemos un evento sísmico de esta magnitud, de este 7.4 del 10 de agosto, lo que uno esperaría es que tuviéramos una serie de réplicas que fueran disminuyendo su magnitud con el paso del tiempo”, explicó el experto.

No obstante, el comportamiento observado en Chocó es diferente. El SGC ha identificado una secuencia de sismos de distintas magnitudes que se concentran principalmente entre los 30 y 50 kilómetros de profundidad, mientras que el terremoto del 10 de agosto ocurrió aproximadamente a 103 kilómetros.

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¿Qué es un enjambre sísmico?

Según Freddy Tovar, un enjambre sísmico se caracteriza por la ocurrencia de numerosos movimientos telúricos en una zona relativamente limitada, sin que necesariamente exista un único sismo principal seguido por réplicas cada vez menores.

“Un enjambre se diferencia pues de estas réplicas en que no tenemos un evento principal grande donde van disminuyendo las magnitudes. Aquí lo que hemos visto es que hemos tenido muchas magnitudes de todos números”, señaló.

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En los últimos días, algunos de estos movimientos han alcanzado magnitudes cercanas a 5. El experto recordó que en una misma jornada se registraron tres sismos superiores a magnitud 4 en un intervalo inferior a seis minutos, incluyendo eventos de magnitud 4.1, 4.4 y 4.9.

Esto explica por qué la población de municipios cercanos y de ciudades como Quibdó, Pereira, Cali y Manizales continúa percibiendo movimientos y experimentando preocupación después del terremoto de agosto.