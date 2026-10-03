“Se quiere atornillar con corrupción y politiquería”: De La Espriella sobre rector de Unicórdoba

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, realizar una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba el próximo lunes 5 de octubre, con el propósito de revisar la situación de la rectoría, el proceso de elecciones y el cumplimiento de los estatutos de la institución.

El anuncio fue hecho por el mandatario durante su visita a Montería, donde aseguró que la ministra de Educación deberá adelantar las actuaciones correspondientes y adoptar las medidas que sean necesarias, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia.

Publicidad

La decisión se conoce en medio de los cuestionamientos por la continuidad de Jairo Torres Oviedo como rector de la Universidad de Córdoba, quien cursa su tercer periodo al frente de la institución.

Durante su intervención, el presidente sostuvo que la universidad es patrimonio de los habitantes del departamento y rechazó que, según sus palabras, pueda estar controlada por un grupo político o por intereses particulares. “La universidad no es de unos pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería”, afirmó el mandatario.



Además de ordenar la visita del Ministerio de Educación, De la Espriella aseguró que solicitó a la Procuraduría General de la Nación dar prioridad al proceso disciplinario cuyo archivo, según indicó, fue revocado el pasado 30 de julio.

El presidente también pidió al Ministerio Público revisar las demás quejas disciplinarias que hayan sido presentadas contra el rector de la Universidad de Córdoba.

Publicidad

De igual manera, señaló que solicitó a la Fiscalía priorizar las noticias criminales y denuncias relacionadas con los hechos que, según el mandatario, han sido puestos en conocimiento de las autoridades.

De la Espriella aseguró que las actuaciones deben adelantarse sin importar quién pueda resultar involucrado y sostuvo que la ley debe aplicarse a todos.

Publicidad

La visita anunciada para este lunes tendrá como uno de sus puntos centrales revisar el funcionamiento de la rectoría, el proceso electoral de la institución y el cumplimiento de las normas internas de la Universidad de Córdoba.

Anuncio de inversiones en Córdoba

Durante su visita al departamento, el presidente también anunció recursos para diferentes proyectos de infraestructura. Según informó, están garantizados 30.000 millones de pesos para la nueva sede del Hospital Camilo Torres, en Montería. De acuerdo con el mandatario, la obra beneficiará a 66.814 habitantes y permitirá ampliar la capacidad de atención, debido a que la infraestructura actual no alcanza a cubrir la demanda.

Publicidad

De La Espriella aseguró que, con esta inversión, el hospital se convertirá en el más grande de la capital de Córdoba.

El mandatario también anunció una inversión de 16.000 millones de pesos para la renovación del mercado Los Cuatro Patios, en Montería.

Publicidad

A esto se suman 55.869 millones de pesos destinados a 12 proyectos en 12 municipios del departamento, según lo anunciado durante su visita.

Sin embargo, el pronunciamiento sobre la Universidad de Córdoba concentró buena parte de la intervención presidencial, con el anuncio de la visita de inspección y vigilancia y las solicitudes realizadas ante la Procuraduría y la Fiscalía.